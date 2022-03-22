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    Події в Україні

    Рашисти випустили п’ять ракет по населеному пункту під Одесою

    Окупанти перейшли до ракетних обстрілів - Рашисти випустили п’ять ракет по населеному пункту під Одесою
    Окупанти перейшли до ракетних обстрілів
    фото ілюстративне

    Втрат серед населення немає

    Сьогодні, 22 березня, вранці російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по населеному пункту Одеського району. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

    За його словами, було випущено п'ять ракет. Людських втрат немає.

    «Хочу нагадати, що ворог постійно вдається до психологічних воєнних операцій і масово поширює фейки для дестабілізації ситуації в області. Довіряйте лише перевіреній та офіційній інформації», — закликав Марченко.

    Нагадаємо, зранку 21 березня окупаційні війська Чорноморського флоту Російської Федерації обстріляли Одесу. Постраждало кілька домоволодінь. Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу на Одещині.

    Крім того, стало відомо, що російський десант, який готували для штурму Одеси, розбили під Миколаєвом та Маріуполем.

    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти випустили п’ять ракет по населеному пункту під Одесою