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    Думки вголос

    Кремль шкодить Україні за допомогою «Спутніка V»

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

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    Обирайте вакцини, які схвалені ВООЗ - Кремль шкодить Україні за допомогою «Спутніка V»
    Обирайте вакцини, які схвалені ВООЗ
    фото з відкритих джерел

    Розділ на вакцинованих і антиваксів є не в останню чергу продуктом російської кампанії дезінформації

    Росія проводить кампанію зі зриву вакцинації та її дискредитації в Україні. Про це ми читаємо постійно. Але чому вона так робить? Поясню.

    Ні, не для того, щоб більше українців померли, Москві плювати на це. Справа в тому, що вакцинація ставить реальні бар‘єри для подорожей між РФ і Україною і вони дієвіші за заклики не їздити до агресора. Все просто. В РФ не визнають вакцини іншого виробництва, крім російського. В Україні не визнані російські вакцини. Таким чином, плани Кремля активізувати поїздки українців і доводити, що «прості люди дружать» суттєво ускладнюються.

    Дискредитація дієвих вакцин – один з інструментів. А щодо «Спутніка» інформаційна кампанія ведеться кардинально протилежна: як єдиний можливий порятунок, до якого «світовий уряд» не дотягнув своїх рук із чіпами.

    Тому, розділ на вакцинованих і антиваксів є не в останню чергу продуктом російської кампанії дезінформації з кінцевою метою підтягнути Україну до «руского міра».

    А скільки при цьому помре чутливих до її пропаганди українців, Росію ніколи не хвилювало: лєс рубят, щєпкі лєтят.

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія пропаганда вакцинація уряд коронавірус
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    Кремль шкодить Україні за допомогою «Спутніка V»