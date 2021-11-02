Кремль шкодить Україні за допомогою «Спутніка V»

Розділ на вакцинованих і антиваксів є не в останню чергу продуктом російської кампанії дезінформації

Росія проводить кампанію зі зриву вакцинації та її дискредитації в Україні. Про це ми читаємо постійно. Але чому вона так робить? Поясню.

Ні, не для того, щоб більше українців померли, Москві плювати на це. Справа в тому, що вакцинація ставить реальні бар‘єри для подорожей між РФ і Україною і вони дієвіші за заклики не їздити до агресора. Все просто. В РФ не визнають вакцини іншого виробництва, крім російського. В Україні не визнані російські вакцини. Таким чином, плани Кремля активізувати поїздки українців і доводити, що «прості люди дружать» суттєво ускладнюються.

Дискредитація дієвих вакцин – один з інструментів. А щодо «Спутніка» інформаційна кампанія ведеться кардинально протилежна: як єдиний можливий порятунок, до якого «світовий уряд» не дотягнув своїх рук із чіпами.

Тому, розділ на вакцинованих і антиваксів є не в останню чергу продуктом російської кампанії дезінформації з кінцевою метою підтягнути Україну до «руского міра».

А скільки при цьому помре чутливих до її пропаганди українців, Росію ніколи не хвилювало: лєс рубят, щєпкі лєтят.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

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