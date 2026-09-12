Україні може забракнути грошей. Корецький попередив про урізання платежів 

Прем’єр заявив, що без необхідного фінансування уряд може бути змушений тимчасово притримувати частину платежів, зосередившись на потребах Сил оборони

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що без необхідного обсягу міжнародної фінансової допомоги уряду незабаром може довестися притримувати окремі платежі та скорочувати видатки. Про це він сказав, відповідаючи на запитання із зали під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент «Главкома».

Корецький зазначив, що уряд готовий докласти максимум зусиль для ухвалення необхідних антикорупційних законів. За його словами, важливо знайти коректні формулювання законопроєктів, щоб вони були підтримані парламентом та імплементовані в українське законодавство.

«Я і уряд прикладемо максимум зусиль, щоби прискорювати ці процеси», – заявив прем’єр. Водночас він наголосив, що ухвалення відповідного законодавства пов’язане не лише з інституційними потребами, а й із отриманням міжнародної фінансової допомоги.

«Окрім інституційної потреби в цих законах є потреба у фінансах. І ці закони напряму пов'язані з міжнародною допомогою, яка критично необхідна цього року для України», – пояснив Корецький.

За словами прем’єра, затримка із надходженням міжнародного фінансування може безпосередньо вплинути на державні платежі.

«Інакше, вже міністр фінансів декілька разів сказав про це, ми буквально незабаром почнемо притримувати платежі, урізати, не платити для того, щоб бути максимально сфокусовані на головному – Силах оборони», – сказав Корецький.

Він додав, що після надходження коштів уряд зможе відновлювати платежі, які були призупинені. «Коли гроші будуть приходити, ми будемо відпускати платежі, які будуть зупинені», – зазначив прем’єр.

11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти. Минулого року головною темою YES було питання «Як завершити війну?».

Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко не виключив, що в Україні можуть виникнути затримки соціальних виплат. Водночас наразі соціальні видатки не обмежуються.

Варто нагадати, що прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. Водночас він запевнив, що це не вплине на виплату пенсій і зарплат.