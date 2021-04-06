Covid-19 на Вінниччині: 446 нових випадків

На Вінниччині всього одужало 38 148 людей (755 – за останню добу)

Станом на ранок 6 квітня на Вінниччині зафіксовано 60 453 випадки інфікування коронавірусом. Кількість хворих зросла на 446 за добу. Також повідомляється про 17 летальних випадків за минулу добу (загальна кількість – 1 176).

Як повідомляє система моніторингу РНБО, всього в Україні зафіксовано 1 769 164 випадки інфікування коронавірусом (13 276 – за останню добу). За даними міністра охорони здоров’я Максима Степанова, здійснено тестувань за добу – 91 978 (зокрема методом ПЛР – 41 512, методом ІФА – 21 279, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 187).

Всього в Україні вже одужали 1 362 379 людей (10 240 – за останню добу). Від коронавірусної хвороби в країні померло 35 017 людей, з них 430 – за останню добу. Всього в країні хворіє 371 768 осіб.

На Вінниччині всього одужало 38 148 людей (755 – за останню добу), хворіє 21 129 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 1 432 випадки/ 1 710 щеплень;

Вінницька область – 446 випадків/ 750 щеплень;

Тим часом, захворюваність на коронавірус в Україні може зрости до 25 000 випадків на добу. Такі цифри можуть фіксуватися у найближчі два тижні. Про це в ефірі «Україна 24» заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, ще два тижні буде фіксуватися зростання числа нових хворих та числа госпіталізованих. «Нас чекає досить напружена ситуація з третьою хвилею Covid-19. Це може бути близько 25 тисяч за добу», – підкреслив Степанов.