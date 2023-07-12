Клаптик життя серед війни
Наші села мають жити і дихати. Вони дуже красиві
Вчора вперше побачив щось дуже незвичне на фронті.
До розтрощених будинків ти звикаєш. Таке усюди, де були росіяни, або усюди, куди вони націлили свою артилерію і літаки.
У Сторожевому, в селі на Донеччині, яке звільнили українські воїни, така ж картина.
Окрім одної хатинки. Військові казали нам, що тут в селі живе лише старий дід.
На гратах подвір’я дбайливо написано «Люди»
У подвір’ї бігають кури, гусі, і навіть два кота. Розвішений одяг, маленький город.
Але ніде не видно діда. Ми кликали його скільки могли, у прочинені двері хати, у відкритий вхід до підвалу.
Його ніде не було. А прямо під деревом за подвір’ям стоїть столик пластмасовий і дві хиленькі стілця.
Тут все дихало життям, але жодної живої людської істоти не було.
Ми пішли до автівки, поглядаючи назад. Ми сподівались, що дід пішов кудись і зараз повернеться. Тільки в іншому селі нам пояснили, що діда днями забрали родичі.
Не знаю що страшніше – повністю розтрощене село, чи клаптик життя серед усього цього без людської істоти.
Я точно знаю, що НАТО має набратись сміливості і прийняти рішення.
Наші села мають жити і дихати
Вони дуже красиві.
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