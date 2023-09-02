Атака на Кримський міст, США відправлять Україні снаряди з збідненим ураном: головне за ніч

Сполучені Штати мають намір відправити до України бронебійні боєприпаси, включаючи снаряди зі збідненим ураном

Міноборони Росії заявило, що в ніч на 2 вересня Україна нібито намагалася атакувати Кримський міст надводними дронами. Найближчим часом Сполучені Штати мають намір відправити до України бронебійні боєприпаси, включаючи снаряди з збідненим ураном. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 2 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака на Кримський міст

Міноборони Росії заявило, що в ніч на 2 вересня Україна нібито намагалася атакувати Кримський міст надводними дронами.

Перший дрон нібито було збито близько 23:15.

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«2 вересня близько 02:10 мск київським режимом було здійснено нову спробу завдання терористичного удару по Кримському мосту напівзанурювальним безекіпажним катером», – йдеться в повідомленні міноборони РФ.

А за десять хвилин нібито було знищено вже третій дрон.

Міноборони РФ стверджує, що всі три дрони були знищені в акваторії Чорного моря.

Салліван зустрівся з керівниками українських антикорупційних установ

Джейк Салліван, радник президента Сполучених Штатів Джо Байдена з питань національної безпеки, провів зустріч з українською делегацією керівників антикорупційних організацій. Про це йдеться в заяві Білого дому.

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До складу української делегації увійшли Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро України, Олександр Клименко, спеціальний антикорупційний прокурор, і Віра Михайленко, голова Верховного суду. Під час зустрічі обговорювалися досягнення України у боротьбі з корупцією та забезпеченні незалежності антикорупційних організацій.

У заяві, оприлюдненій Білим домом зазначено, що Джейк Салліван підкреслив життєво важливе значення для будь-якого демократичного суспільства незалежних, неупереджених правоохоронних і судових інституцій, здатних розслідувати, переслідувати та виносити судові рішення у справах про корупцію незалежно від того, куди вони ведуть.

Подоляк розповів, що необхідно для проведення демократичних виборів в Україні

Для проведення демократичних виборів в Україні в умовах війни необхідно зміцнення протиракетної оборони (ПРО) країни, щоб забезпечити безпеку населення під час волевиявлення. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

«Яким чином люди, які знаходяться в зоні бойових дій, можуть голосувати безпечно? Можливо, нам потрібні додаткові системи, наприклад, системи ПРО, такі як Patriot, які точно дозволять дозакрити небо і хоча б захистити громадянське населення, яке знаходиться в великих, середніх та маленьких містечках України, на ці практичні питання, які президент порушував, на сьогоднішній день ще немає відповіді», - заявив Подоляк.

За його словами, для проведення виборів буде необхідно внести певні зміни в законодавство. Але Україна завжди підтримувала демократичні процедури і, в разі потреби, готова до їхнього проведення.

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Росія заявила про атаку на Білгородську область

Увечері 1 вересня влада Білгородської області в Росії заявила, що регіон нібито був атакований невідомими повітряними цілями. Про це повідомляє в Telegram губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

«У Корочанському районі та Яковлівському міському окрузі спрацювала наша система ППО - збиті дві повітряні цілі», - повідомив Гладков.

За його словами, оперативні служби уточнюють інформацію щодо наслідків на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.

США відправлять Україні снаряди зі збідненим ураном

Найближчим часом Сполучені Штати мають намір відправити до України бронебійні боєприпаси, включаючи снаряди з збідненим ураном, відповідно до документа, з яким ознайомилося видання, факт передачі також підтвердили два американські чиновники. Про це повідомляє Reuters.

Ці боєприпаси становитимуть частину нового пакету військової допомоги для України, який буде представлений наступного тижня. Вони призначені для використання в американських танках Abrams і, за словами інсайдера, повинні бути доставлені до України протягом найближчих тижнів.

Снаряди, що містять збіднений уран, використовуються завдяки його виняткової щільності, яка дозволяє їм легко проникати через броню та створювати пожежі, пил та металеві бризки в результаті вибуху.

Польща відреагувала на звинувачення Білорусі у порушенні повітряного простору

Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на звинувачення Білорусі у порушенні повітряного простору. Про це повідомляє Polsat News.

«Польський військовий гелікоптер Мі-24 перетнув державний кордон на дуже низькій висоті, пролетів на глибину до 1,2 км вглиб Білорусі, а потім повернув назад», – йдеться в повідомленні Держприкордонкомітету.

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«Це брехня і провокації білоруської сторони», – прокоментував речник Оперативного командування польських збройних сил Яцек Горишевський.

Він запевнив, що командування розслідувало це питання. «Такого порушення точно не було, це видно з рапортів пілота і записів радіолокаційної системи», – пояснив він.

До слова, триває 556-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.