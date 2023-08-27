Головна Країна Політика
search button user button menu button

Коли в Україні будуть вибори: «Слуги народу» озвучили свою позицію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Коли в Україні будуть вибори: «Слуги народу» озвучили свою позицію
Говорити про вибори під час війни – це кощунство, вважає Олена Шуляк
фото з відкритих джерел

Зараз 8 мільйонів українців перебувають за кордоном та не можуть проголосувати

Найближчі загальнодержавні українські вибори відбудуться лише після завершення війни. Про це голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк сказала в інтерв’ю ютуб-каналу «У ліжку».

«Які можуть бути вибори, коли йдуть бойові дії. Які можуть бути вибори без тих людей, наприклад, які воюють, а ми тут проводимо вибори. Які можуть бути вибори, коли безпекові критерії не вирішені на частині територій Харківської, Донецької, Херсонської областей, де постійно щось відбувається», – сказала вона.

Шуляк наголосила, що, крім того, 8 мільйонів українців перебувають за кордоном та не можуть проголосувати. До того ж, як зазначила очільниця «Слуги народу», частина виборчої інфраструктури зруйнована, а реєстр виборців не актуалізований.

«Моя позиція проста: говорити про вибори під час війни – це кощунство. Зараз війна, концентрація одна – перемога. Чи будуть вибори? Будуть. Коли? Після перемоги. Чи будуть зміни до законодавства? Будуть. Ми навіть обговорюємо, що це можна буде називати законом про перші післявоєнні вибори», – заявила Шуляк.

Раніше Данілов розповів, коли відбудуться вибори в Україні

Нагадаємо, 23 серпня у Києві сенатор США від Республіканської партії США Ліндсі Грем заявив, що вибори в Україні наступного року мають відбутися, навіть в умовах війни. На його думку «вільні та чесні вибори, навіть під час нападу» на Україну, можуть продемонструвати, чи країна змінилась в питанні корупції.

«Американський народ має знати, що Україна змінилась. У минулому це була дуже корумпована країна… Я вважаю, що Україні настав час зробити наступний крок у становленні демократії, а саме – провести вибори у 2024 році», – сказав американський сенатор.

Наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться. У Міністерстві фінансів на запит Радіо Свобода раніше заявили, що через воєнний стан передбачати кошти в бюджеті на вибори-2024 році немає підстав.

Читайте також: Вибори під час війни. Безліч питань, на які немає відповіді
Теги: вибори війна партії реєстр перемога Олена Шуляк Свобода радіо воєнний стан Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи погодиться влада на вибори під час воєнного стану
Вибори під час війни. Що мав на увазі сенатор США
Вчора, 08:54
Олексій Данілов зазначив, що влада буде діяти згідно з законами України
Данілов розповів, коли відбудуться вибори в Україні
25 серпня, 06:19
Американський сенатор висловив думку, що українській стороні слід у 2024 році провести вибори
Сенатор США закликав Зеленського попри війну провести вибори наступного року
24 серпня, 08:16

Політика

Коли в Україні будуть вибори: «Слуги народу» озвучили свою позицію
Коли в Україні будуть вибори: «Слуги народу» озвучили свою позицію
Скандал із куртками для ЗСУ: членкиня антикорупційної ради розповіла нові подробиці
Скандал із куртками для ЗСУ: членкиня антикорупційної ради розповіла нові подробиці
Репресії проти кримських татар на День Незалежності: МЗС відреагувало
Репресії проти кримських татар на День Незалежності: МЗС відреагувало
Резніков розкритикував ЗМІ і припустив, чому постачальник знизив ціну на куртки для ЗСУ
Резніков розкритикував ЗМІ і припустив, чому постачальник знизив ціну на куртки для ЗСУ
Нарада Залужного з командуванням НАТО: Банкова розкрила «таємницю»
Нарада Залужного з командуванням НАТО: Банкова розкрила «таємницю»
«Це категорично неприйнятно»: МЗС жорстко звернулося до п’яти країн Європи
«Це категорично неприйнятно»: МЗС жорстко звернулося до п’яти країн Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Військовозобов’язаний відмовився захищати Україну. Суд його виправдав
63K
Путін наказав «вагнерівцям» присягнути на вірність РФ
13K
Династія на династію? Конфлікт у театрі Франка виплеснувся на публіку
9500
Побиття військового на Житомирщині. Стало відомо, чому не сів у тюрму командир взводу
6911
ЗСУ на Півдні прорвали найскладнішу оборону окупантів – Reuters
5996
27 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
Вчора, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
Вчора, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
25 серпня, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
25 серпня, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту