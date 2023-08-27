Коли в Україні будуть вибори: «Слуги народу» озвучили свою позицію

Зараз 8 мільйонів українців перебувають за кордоном та не можуть проголосувати

Найближчі загальнодержавні українські вибори відбудуться лише після завершення війни. Про це голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк сказала в інтерв’ю ютуб-каналу «У ліжку».

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«Які можуть бути вибори, коли йдуть бойові дії. Які можуть бути вибори без тих людей, наприклад, які воюють, а ми тут проводимо вибори. Які можуть бути вибори, коли безпекові критерії не вирішені на частині територій Харківської, Донецької, Херсонської областей, де постійно щось відбувається», – сказала вона.

Шуляк наголосила, що, крім того, 8 мільйонів українців перебувають за кордоном та не можуть проголосувати. До того ж, як зазначила очільниця «Слуги народу», частина виборчої інфраструктури зруйнована, а реєстр виборців не актуалізований.

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«Моя позиція проста: говорити про вибори під час війни – це кощунство. Зараз війна, концентрація одна – перемога. Чи будуть вибори? Будуть. Коли? Після перемоги. Чи будуть зміни до законодавства? Будуть. Ми навіть обговорюємо, що це можна буде називати законом про перші післявоєнні вибори», – заявила Шуляк.

Раніше Данілов розповів, коли відбудуться вибори в Україні.

Нагадаємо, 23 серпня у Києві сенатор США від Республіканської партії США Ліндсі Грем заявив, що вибори в Україні наступного року мають відбутися, навіть в умовах війни. На його думку «вільні та чесні вибори, навіть під час нападу» на Україну, можуть продемонструвати, чи країна змінилась в питанні корупції.

«Американський народ має знати, що Україна змінилась. У минулому це була дуже корумпована країна… Я вважаю, що Україні настав час зробити наступний крок у становленні демократії, а саме – провести вибори у 2024 році», – сказав американський сенатор.

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Наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться. У Міністерстві фінансів на запит Радіо Свобода раніше заявили, що через воєнний стан передбачати кошти в бюджеті на вибори-2024 році немає підстав.