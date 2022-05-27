Ціна за утихомирення Путіна зростає кожного дня

Чому Захід продовжує вірити у можливість переговорів із Кремлем?

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал российского диктатора Владимира Путина начать переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и немедленно вывести войска из Украины, пишет DW. Ведь из-за того, что Россия блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерна, мировые цены на него резко выросли.

«Многим регионам мира в ближайшие месяцы грозят голод и смерть, особенно в Восточной и Южной Африке», – отметил Штайнмайер.

И все? Будут и дальше лишь громкие увещевания Путлера, который сейчас фактически шантажирует весь мир и начал третью мировую войну, но в гибридном стиле? Да, Путин готов уморить голодом сотни миллионов людей по всему миру. Да, он создает энергетический кризис и это тоже его оружие. И у цивилизованного мира есть выбор – либо соглашаться и дальше оставаться жертвами шантажа Путина, либо врезать этому новоявленному Гитлеру. Наотмашь. Как? Для начала деблокировать наши порты. Силы и возможности у коллективного Запада есть. Осталось проявить политическую волю. А с уровнем мощи России уже всё всем понятно. Особенно после того, как «вторая армия мира» взяла Киев за 3 дня. Теперь генералы РФ думают не о том, как они будут завоевывать Варшаву, Лондон и Берлин, а о том, чем бы им взять Бахмут, Светлодарск и Лисичанск, но при этом не отгребсти так же, как на реке Северный Донец недавно. А Запад уже увидел чего стоит та самая хваленная военная мощь РФ. Поэтому необходима просто политическая воля и реальное желание поставить ботексную кремлядь на место, а не пытаться дать ему возможность сохранить лицо.

И чем дольше коллективный Запад тянет с принятием такого решения – тем больше будет цена, которую в итоге мир заплатит за усмирение Путина и его толпы одичалых. Время летит. И цена растёт каждый день. Не только цена на зерно, газ и бензин, но и цена, которую платит Украина жизнями своих сыновей и дочерей за возможность сдерживать войска беснующегося ботексного подонка.

И чем скорее к коллективному Западу придёт понимание абсолютной безальтернативности таких действий против путинского режима, тем больше жизней во всем мире удастся сохранить.

Джерело: блог Борислава Берези

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