Фабрика антивакцинаторів. Як все влаштовано

Український сегмент інтернету заповнили ботоферми, які сіють сумніви та паніку стосовно вакцинації

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Написал пост о том, что мы всей семьёй сделали вакцинацию от сезонного гриппа.

В комментарии пришла толпа аккаунтов с комментарием с одним и тем же смыслом. Мол, сами никогда не вакцинировались, дети не вакцинируются, при этом никогда гриппом не болеют и делают всё по рекомендации светилы медицины. Захожу на эти аккаунты и вижу, что все они пустые или с перепостами.

Классические боты.

И понимаю, что реально спущена ботоферма для дискредитация вакцинации и для того, чтоб посеять в людях сомнения. Именно так выглядит информационная война, развернутая Кремлём против Украины. И это не предположение, а факт.

На скринах один из примеров. Бот пишет, что работает у известного иммунолога, а в профиле написано, что он занимается ремонтами под ключ. Ага. У иммунолога. Ремонт под ключ, шпаклёвка иммунитета, тонирование лейкоцитов, штукатурка вирусов... Так что игнорируйте ботов и идиотов, заботьтесь о себе, вакцинируйтесь и не болейте.

Джерело: блог Борислава Берези

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