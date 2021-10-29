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    Думки вголос

    Фабрика антивакцинаторів. Як все влаштовано

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
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    Агресивна антивакцинаторська кампанія триває. Не слухайте ботів, краще проконсультуйтеся з власним лікарем - Фабрика антивакцинаторів. Як все влаштовано
    Агресивна антивакцинаторська кампанія триває. Не слухайте ботів, краще проконсультуйтеся з власним лікарем
    ілюстрація з відкритих джерел

    Український сегмент інтернету заповнили ботоферми, які сіють сумніви та паніку стосовно вакцинації

    Мовою оригіналу

    Написал пост о том, что мы всей семьёй сделали вакцинацию от сезонного гриппа.

    В комментарии пришла толпа аккаунтов с комментарием с одним и тем же смыслом. Мол, сами никогда не вакцинировались, дети не вакцинируются, при этом никогда гриппом не болеют и делают всё по рекомендации светилы медицины. Захожу на эти аккаунты и вижу, что все они пустые или с перепостами.

    Классические боты.

    И понимаю, что реально спущена ботоферма для дискредитация вакцинации и для того, чтоб посеять в людях сомнения. Именно так выглядит информационная война, развернутая Кремлём против Украины. И это не предположение, а факт.

    На скринах один из примеров. Бот пишет, что работает у известного иммунолога, а в профиле написано, что он занимается ремонтами под ключ. Ага. У иммунолога. Ремонт под ключ, шпаклёвка иммунитета, тонирование лейкоцитов, штукатурка вирусов... Так что игнорируйте ботов и идиотов, заботьтесь о себе, вакцинируйтесь и не болейте.

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    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: гібридна війна Україна вакцинація коронавірус
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