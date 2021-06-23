Різке зростання після вихідних: названо кількість нових хворих на Covid-19 у Києві

В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві

Минулої доби в Києві від коронавірусу померли п'ять осіб

За минулу добу, 22 червня, у Києві коронавірус виявлено у 241 людини. Це на 154 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 21 червня було 87 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 212611 випадків захворювання на Covid-19.



Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 202942 особи (за добу 22 червня 229)

померли 5185 осіб (за добу 5)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 127071 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 38 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 3 особи.



Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 122801 особа (за добу 22 червня 55)

померли 2738 людей (за добу 2)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2230977 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 22 червня зафіксовано 835 хворих на коронавірус.



За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (241), Львівській (52), Донецькій (51), Черкаській (41) та Рівненській (38) областях.



Нагадаємо, за добу 21 червня в Києві виявили 87 хворих на коронавірус, померли 3 людини.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

Минулого тижня у Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру в Києві, вакцинували 4623 особи. Загалом же за тиждень у столиці вакцинували 56493 містян. На сьогодні у столиці вакциновано 223415 осіб.

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