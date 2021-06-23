Центр вакцинації в Києві знову змінив графік роботи: як працюватиме цього тижня
Запис на щеплення в Центрі вакцинації вже відкрито
Цього тижня Центр вакцинації проти Covid-19, що створено на базі Міжнародного виставкового центру, працюватиме з четверга, 24 червня, до неділі, 27 червня. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко.
«Ми постійно аналізуємо перебіг вакцинальної кампанії і цього тижня пропонуємо такий графік роботи: з четверга, 24 червня, до неділі, 27 червня, повний робочий день – із 10:00 до 17:30. Вакцинація відбуватиметься за попереднім записом через додаток «Дія» та портал Helsi.me», – пояснила вона.
Директорка Департаменту охорони здоров’я м. Києва Валентина Гінзбург закликала містян записатися на щеплення проти Covid-19, скориставшись сервісом helsi.me та обравши вільний і максимально зручний для себе день та час.
«Підтвердження запису буде надіслано у смс. Його потрібно показати при вході до пункту вакцинації разом із попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку «Дія». Також необхідно взяти паспорт та ідентифікаційний код», – пояснила Гінзбург.
Євген Донець, СЕО сервісу Helsi.me, розповів, що дані про проведену вакцинацію відображаються в безкоштовному додатку Helsi, а також в електронному кабінеті користувача на сайті: «Повідомлення про необхідність отримання наступної дози вакцини також прийде в додаток. Його можна звантажити безкоштовно у AppStore та Google Play».
«Раджу мешканцям столиці скористатися можливістю попереднього запису, прийти чітко на визначений час та швидко і без очікування щепитися. Будь ласка, за можливості не випробовуйте себе у «живій черзі» – спека, яку нам обіцяють синоптики у найближчі дні, може нашкодити здоров’ю тих, хто вирішить провести багато часу під сонцем. А ще нагадую про те, що дуже бажано мати декларацію з лікарем. У цьому випадку процес вакцинації проходить набагато швидше», – сказала Гінзбург.
За словами Старостенко, 17 червня у Києві, як і в Україні, вакцинувалася рекордна кількість людей: щеплення отримали майже 14 тисяч осіб. Загалом же у Центрі від початку його створення вакцинувалися практично 20 тисяч людей.
Нині у місті триває вакцинація освітян, медичних та соціальних працівників, учасників ООС, а також осіб 65 років та старших.
Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.
Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.
Минулого тижня у Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру в Києві, вакцинували 4623 особи. Загалом же за тиждень у столиці вакцинували 56493 містян. На сьогодні у столиці вакциновано 223415 осіб.
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