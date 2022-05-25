Кремль спалює свої резерви заради нікчемних перемог

Українці мають вірити у Збройні Сили та Головнокомандувача

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Что для нас сейчас главное? Главное – это чтобы после того, как мы накопим западное тяжелое вооружение, у нас были силы, которыми мы сможем наступать и гнать оккупантов с нашей земли.

А еще для нас важно сберечь людей, а не удержать любой ценой населенный пункт. Это война и бывает потеря населенных пунктов. Но я хочу, чтоб вы помнили главное, как потеряли населенный пункт – так и вернем. Доказано на этой войне уже неоднократно.

На войне всегда надо делать тяжелый выбор, какое решение принять – рациональное или эмоциональное

Если нужно сделать шаг назад, чтоб заьем сделать два шага вперед и нанести удар, то я понимаю зачем это делается.

Да, мы потеряли Светлодарск, а чуть раньше Попасную. Во-первых, из Светлодарска наши войска вышли чтоб не попасть в окружение, а из Попасной пришлось уйти, потому что оккупанты артиллерией стерли город с лица земли. К сожалению, но там уже нечего было удерживать.

Надо делать выбор – отводить войска или удерживать позицию. Но удержание а этом случае ничего стратегически бы не решало, а свои силы мы бы потеряли. Основная задача сегодня сдерживать продвижение врага до накопления нашими силами кулака из тяжелой западной техники. А она идет к нам. Пусть медленно, из-за логистических проблем, но идет со всего мира.

Ситуация сейчас крайне сложная, но командование вооруженных сил Украины предупреждало нас, что ближайшие недели будут крайне сложными и тяжёлыми

Тяжелыми они будут в первую очередь из-за подобных новостей, как сейчас. Да, я погимаю, что морально это тяжело. Но и так будет не всегда. Поверьте, моим побратимам под огнем еще тяжелее, но мы не планируем отступать или сдаваться. Мы держим наши позиции и действуем согласно приказам командования. Скажут отойти на следующую линию обороны и мы отойдем. Дадут приказ наступать и мы пойдем вперед.

Сейчас приказ держать позицию. И наши воины держат её, вгрызаясь в землю и не пропуская врага. Потому что мы верим в наших командиров на всех уровнях – от командира взвода и роты до комбата и Генштаба Украины. Без такого доверия не будет Победы над врагом. А мы все живем этой Победой и знаем за что воюем.

Под ударом сегодня Лиман, Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка. Но это все понимают. И поверьте, что решения будут приниматься исходя из главной задачи – сдержать врага и не потерять свои боеспособные силы. Доверяйте военным. Они точно не враги Украины.

Главное, что я хочу сказать – не надо паниковать, опускать руки и терять веру в наши силы. Это не только глупо, но и необоснованно

У врага нет стратегичнского перелома в свою пользу, а есть лишь локальные продвижения на нескольких участках фронта. Но для нас сегодня важнее занять более удобные позиции для обороны и не допустить попадание наших войск в окружение. А главная задача это уменьшение рисков для потери личного состава. Потому что у нас впереди большая контратака.

Обратите внимание, что Кремль бросил все силы и резервы, как человеческие, так и технические, но опять не смог добиться общего или локального блицкрига. И это при том, что у врага значительно больше техники и живой силы. Но враг сейчас сжигает свои силы и технику в огромных кодичествах для того, чтоб получить хоть какую-то маленькую победу, которую кремлевские пропагандоны попытаются раздуть до огромной. Киев они уже за три дня взяли? Тут та же история. А победы у россиян сегодня пирровы. Мясом заваливают.

А сейчас надо собраться, не падать духом и поддерживать наших воинов словом и делом. Не сейте зраду, а верьте в ЗСУ и в Залужного.

Мы уже многократно доказали, что мы лучше «второй армии мира», которая уже отгребала даже от гостомельского ТРО

Будет перелом. Будет начало активного контрнаступления. И это знают в росмийском Генштабе. Они не идиоты. Именно поэтому рашисты пытаюься сломит в первую очередь наш моральный дух и посеять в наших душах сомнения. Хрен им! Мы понимаем, что это война и тут не бывает побед без поражений. Важно за кем будет последнее слово. А оно будет за нами. Потому что у нас огромная мотвация, а с нами весь цивилизованный мир, его помощь и военно-финансовый потенциал. И мы победим.

Я редко делаю прогнозы, но они всегда исполняются. Потому что я делаю их на основании аналитики и после ознакомления с данными, а не для того чтобы кого-то успокоить или необоснованно обнадежить. Так вот, перелом на фронте будет этим летом, а до ноября произойдет разгром российской армии. Но война не закончится так быстро. А вот победы у врагов скоро закончатся. И наш враг это понимает. Вот и вы соберитесь, не раскисайте и верьте в наши силы!

PS: Ранее я предупреждал, что если с постоянно смотреть и слушать успокоиьельную хрень от разных «позитивных голов» Банковой, то это плохо закончится для смотрящих, когда реальность ворвется в розовые сопли успокаивающих вещунов.

Так сейчас и произошло. А все потому что не надо было через разных нарцисов скармливать украинцам лживые надежды озвученные томным голосом. Теперь видим результат. Теплая ванна, которая многих расслабила и успокоила, оказалась западней иллюзий. Не поддавайтесь лживым надеждам и не занимайтесь самообманом.

Будет тяжело, больно и непросто. В финале будет наша Победа. Но мы все заплатим за нее страшную цену из жизней наших побратимов, родых, близких, друзей, знакомых. И не все мы увидим нашу победу. Но ради Победы и ради права наших детей жить в независимой, европейской, демократической, правовой, в свободой и единой Украине мы и воюем!

Это наш выбор. Мы победим. Это я знаю точно!

Джерело: блог Борислава Берези

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