Закриття Kyiv Post. Офіс президента системно атакує свободу слова в Україні

Свобода слова – обов'язкова умова існування демократії

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Произошло событие, которое ещё раз показывает, что Офис президента системно атакует свободу слова в Украине и пытается взять под свой контроль независимые СМИ. Это событие будет иметь последствия. Для всех нас. Для всей Украины.

Владелец англоязычного издания Kyiv Post, застройщик Аднан Киван, сегодня объявил, что издание немедленно закрывается. И это при том, что Kyiv Post является основным источником информации об Украине для большинства дипломатов, иностраннцев и сотрудников множества международных организаций. Фактически, для них это издание номер один. И его внезапно закрыли. Официально сообщается, что лишь на некоторое время.

Многие источники подтверждают, что издание закрыли из-за давления на Кивана. А у Кивана большой бизнес и он, решив не конфликтовать с властью, закрыл Kyiv Post. Это логичное решение для многих бизнесменов. Они не хотят и не будут конфликтовать с властью. Тем более из-за критики власти в статьях СМИ, которое не приносит им прибыль. И в этом случае при выборе закрыть издание или получить атаки на бизнес от недовольной власти, Киван выбрал первое. Кстати, это пример того, как будут «бороться» с олигархами. Как я и говорил – основная цель это атака на СМИ, запрет любой критики и уничтожение инакомыслия. Зеленский и Ермак пошли по пути Путина.

«Утром 8 ноября сотрудники Kyiv Post пришли на работу, где узнали, что они уволены. Еще три недели назад владелец Kyiv Post заявлял, что имеет другие планы – расширить Kyiv Post и запустить украиноязычное медиа под брендом издания», – говорится в заявлении коллектива, которое распространила журналист Анна Миронюк. В поддержку закрытого издания выступили журналисты, политики и общественные деятели. Но один голос так и не прозвучал в защиту. Это голос Сергея Лещенко, который постоянно публиковал свои статьи в Kyiv Post. Сегодня он молчит. И не только потому что ему не дали команду что-то говорить. Да и как ему что-то сказать, если за этим закрытием стоит Банковая, которую Сергей регулярно обслуживает. Осуждение может стоит Лещенко благосклонности ОП и места в Набсовете УЗ. Там не любят несогласных. Поэтому Лещенко рисковать не станет. Ведь под угрозой его доходы и в этом он солидарен с Киваном, который не хочет конфликтовать с властью по той же причине. Это лишь один из моментов этой мерзкой истории, который подтверждает, что причина закрытия – в давлении из ОП.

Эта ситуация показывает насколько хрупка свобода слова и как важно её отстоять. Ведь свобода слова это не только то, что раздражает власть, но и обязательное условие для существования демократии. И когда нет свободы слова, то остаётся путь России и Беларуси, по которому нас хотят повести Зеленский, Ермак, Подоляк и прислуживающий им Лещенко.

Джерело: блог Борислава Берези

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