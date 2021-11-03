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    НАБУ підтвердило обшуки у Любченка та податківців

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    У ході обшуків вилучили документи - НАБУ підтвердило обшуки у Любченка та податківців
    У ході обшуків вилучили документи
    фото пресслужба НАБУ

    У відомстві додали, що обшуки здійснюють у межах розслідування податкових «скруток»

    Співробітники Національного антикорупційного бюро та СБУ проводять обшуки в ексміністра економіки Олексія Любченка та інших фізосіб у Києві, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях та у податковій службі через розслідування податкових «скруток». Про це повідомила пресслужба НАБУ та СБУ.

    «НАБУ, САП спільно з СБУ здійснюють обшуки в приміщеннях центрального апарату Державної податкової служби України, ДПС у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві, а також Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях», – ідеться у повідомленні.

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    НАБУ підтвердило обшуки у Любченка та податківців
    НАБУ підтвердило обшуки у Любченка та податківців
    НАБУ підтвердило обшуки у Любченка та податківців
    НАБУ підтвердило обшуки у Любченка та податківців

    У відомстві додали, що обшуки здійснюють у межах розслідування податкових «скруток».

    Схема полягала у «покриванні» шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам.

    Також фігуранти виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових.

    У ході обшуків вилучили документи. Попередня правова кваліфікація ч.2 ст.364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).

    Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшуки у першого віцепрем'єр-міністра України Олексія Любченка та в.о. голови Податкової Євгена Олейнікова.

    Сьогодні Верховна Рада України розглянула подання про звільнення з посади першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки України Олексія Любченка, який подав до апарату Верховної Ради заяву про відставку 2 листопада.

    Теги: Верховна Рада СБУ податки НАБУ документи САП розслідування звільнення
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    НАБУ підтвердило обшуки у Любченка та податківців