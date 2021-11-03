НАБУ підтвердило обшуки у Любченка та податківців

У відомстві додали, що обшуки здійснюють у межах розслідування податкових «скруток»

Співробітники Національного антикорупційного бюро та СБУ проводять обшуки в ексміністра економіки Олексія Любченка та інших фізосіб у Києві, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях та у податковій службі через розслідування податкових «скруток». Про це повідомила пресслужба НАБУ та СБУ.

«НАБУ, САП спільно з СБУ здійснюють обшуки в приміщеннях центрального апарату Державної податкової служби України, ДПС у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві, а також Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях», – ідеться у повідомленні.

У відомстві додали, що обшуки здійснюють у межах розслідування податкових «скруток».

Схема полягала у «покриванні» шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам.

Також фігуранти виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових.

У ході обшуків вилучили документи. Попередня правова кваліфікація ч.2 ст.364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшуки у першого віцепрем'єр-міністра України Олексія Любченка та в.о. голови Податкової Євгена Олейнікова.

Сьогодні Верховна Рада України розглянула подання про звільнення з посади першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки України Олексія Любченка, який подав до апарату Верховної Ради заяву про відставку 2 листопада.