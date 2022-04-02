  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Борислав Береза
рус
    Думки вголос

    Продовження війни призведе до ліквідації Росії, як держави

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Війна розвінчала міф про &laquo;другу армію світу&raquo; - Продовження війни призведе до ліквідації Росії, як держави
    Війна розвінчала міф про «другу армію світу»

    Путін зруйнував «русскій мір» в Україні

    Мовою оригіналу

    Задумайтесь о том, чего добился Путин за 38 дней войны с Украиной? Он хотел покорить Украину и сделать нас окраиной РФ. А в результате все не так, как он хотел. Давайте просто подведём промежуточный итог того, к чему привели действия Путина. По пунктам.

    Война:

    1. Получил за месяц потери в технике и живой силе, которые превышают потери СССР за 10 лет войны в Афганистане.

    2. Развенчал миф о «второй армии мира».

    3. Пополнил украинскую армию большим количеством трофейной российской военной техники.

    4. Потерял в войне огромное количество высших офицеров и генералов.

    5. Добился деморализации своей армии.

    6. Добился регулярных поставок в Украину современного западного оружия.

    7. Показал коррумпированность Министерства обороны, которое разворовало все бюджеты и показало неэффективность российской военной модели.

    Экономика:

    1. Объединил коллективный Запад против РФ.

    2. Получил самые большие, в истории мира, экономические санкции и тотальный исход западных компаний из РФ.

    3. Российское производство остановилось из-за отсутствия комплектующих и невозможности их произвести в РФ.

    4. Россияне утратили ежедневный комфорт жизни. Пропали из продажи базовые товары - от прокладок до айфонов.

    5. Массовый отток айтишников и квалифицированных работников. Мозги утекают из России.

    6. Начался рост безработицы. Ещё в декабре 2021 года в РФ был уровень безработицы на уровне 4,3%. И уже в декабре 2022 года каждый 5 житель РФ будет безработным. Придётся работать на военных заводах за трудодни, как в СССР.

    7. Доллары и евро стали недоступны обычным россиянам, как форма сбережения.

    Культура и место в мире.

    1. Рост ненависти и презрения к россиянам во всем мире.

    2. Теперь русских бъют в отелях не только в Турции. Они вынуждены притворяться украинцами.

    3. Быть русским стыдно.

    4. Русских студентов изгоняют из мировых ВУЗов и их подвергают буллингу.

    5. Харьков, который был оплотом симпатий к России стал эпицентром ненависти к «русскому миру».

    6. Русскоязычные украинцы массово переходят на украинский язык.

    7. Путин закрыл окно Петрово в Европу.

    Путин разрушил «русский мир» в Украине. Продолжение этой войны приведет к полному разрушению России, как государства. Интересно, Путин все еще хочет продолжать войну или он банально не знает, как из нее выйти? А вы поделитесь этим постом максимально широко с россиянами. Они должны оценить то, произошло с ними и с РФ после вторжения в Украину. Но это еще не финал. Будет только хуже. А России не будет.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін путінський режим Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олеся Яхно
    Олеся Яхно

    Кандидат політичних наук

    Микола Бєлєсков
    Микола Бєлєсков

    Головний консультант відділу воєнної і воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Петро Кралюк
    Петро Кралюк

    Проректор Острозької академії

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Продовження війни призведе до ліквідації Росії, як держави