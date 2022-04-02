Продовження війни призведе до ліквідації Росії, як держави

Путін зруйнував «русскій мір» в Україні

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Задумайтесь о том, чего добился Путин за 38 дней войны с Украиной? Он хотел покорить Украину и сделать нас окраиной РФ. А в результате все не так, как он хотел. Давайте просто подведём промежуточный итог того, к чему привели действия Путина. По пунктам.

Война:

1. Получил за месяц потери в технике и живой силе, которые превышают потери СССР за 10 лет войны в Афганистане.

2. Развенчал миф о «второй армии мира».

3. Пополнил украинскую армию большим количеством трофейной российской военной техники.

4. Потерял в войне огромное количество высших офицеров и генералов.

5. Добился деморализации своей армии.

6. Добился регулярных поставок в Украину современного западного оружия.

7. Показал коррумпированность Министерства обороны, которое разворовало все бюджеты и показало неэффективность российской военной модели.

Экономика:

1. Объединил коллективный Запад против РФ.

2. Получил самые большие, в истории мира, экономические санкции и тотальный исход западных компаний из РФ.

3. Российское производство остановилось из-за отсутствия комплектующих и невозможности их произвести в РФ.

4. Россияне утратили ежедневный комфорт жизни. Пропали из продажи базовые товары - от прокладок до айфонов.

5. Массовый отток айтишников и квалифицированных работников. Мозги утекают из России.

6. Начался рост безработицы. Ещё в декабре 2021 года в РФ был уровень безработицы на уровне 4,3%. И уже в декабре 2022 года каждый 5 житель РФ будет безработным. Придётся работать на военных заводах за трудодни, как в СССР.

7. Доллары и евро стали недоступны обычным россиянам, как форма сбережения.

Культура и место в мире.

1. Рост ненависти и презрения к россиянам во всем мире.

2. Теперь русских бъют в отелях не только в Турции. Они вынуждены притворяться украинцами.

3. Быть русским стыдно.

4. Русских студентов изгоняют из мировых ВУЗов и их подвергают буллингу.

5. Харьков, который был оплотом симпатий к России стал эпицентром ненависти к «русскому миру».

6. Русскоязычные украинцы массово переходят на украинский язык.

7. Путин закрыл окно Петрово в Европу.

Путин разрушил «русский мир» в Украине. Продолжение этой войны приведет к полному разрушению России, как государства. Интересно, Путин все еще хочет продолжать войну или он банально не знает, как из нее выйти? А вы поделитесь этим постом максимально широко с россиянами. Они должны оценить то, произошло с ними и с РФ после вторжения в Украину. Но это еще не финал. Будет только хуже. А России не будет.

Джерело: блог Борислава Берези

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