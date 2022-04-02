Арестович про нову фазу війни: треба готуватися до двох речей

Арестович сказав, до чого готуватися українцям

Зараз російські військові, як і прогнозували, перекидають основні сили на Схід

Російська армія відійшла з Півночі України. Найімовірніше, окупанти вийдуть взагалі або залишать невеликі сили. Як повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу, зараз російські військові, як і прогнозували, перекидають основні сили на Схід.

Він не вірить в те, що окупанти візьмуть Маріуполь і оточать зону ООС. Адже українське командування застосовує відповідні заходи, аби цього не сталося.

Однак, на думку Арестовича, населенню треба готуватися до двох речей:

до відновлення нормального життя у звільнених районах або, зважаючи на ситуацію, відновлення життя, близького до нормального;

до важких боїв на Сході і довкола Маріуполя та на Півдні.

За словами радника голови ОП, найголовніше, що потрібно зробити українцям, які не перебувають безпосередньо в зоні бойових дій або близько до них, виходити на роботу, відновлювати економіку.

«Якщо ми хочемо «не присісти» (економічно – ред.) після бойових дій, треба виходити на роботу всім – від великого бізнесу до малого. Хто може – всі за працю», – наголосив Арестович.

Він пояснив, що це зокрема важливо психологічно. Адже зміна побутових звичок «ламає» людину.

Як раніше повідомлялося, Генштаб заявив, що активізовано роботу щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України.

Раніше «Главком» повідомляв про активне переміщення військ РФ в окупованому Придністров’ї. При цьому так звані придністровські миротворці одягнули шеврони зі знаком «Z».