  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    США перейшли до фінальної фази евакуації людей з Афганістану

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Військові США перейшли до фінальної фази евакуації людей з Афганістану - США перейшли до фінальної фази евакуації людей з Афганістану
    Військові США перейшли до фінальної фази евакуації людей з Афганістану
    Фото: АР

    Починаючи з 14 серпня, США разом з союзниками змогли вивезти на літаках з аеропорту Кабула близько 58,7 тис.

    Збройні сили США перейшли до фінальної фази операції по евакуації людей з Афганістану. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

    За інформацією агентства, в даний час близько тисячі чоловік в аеропорту Кабула очікують евакуації американськими військово-транспортними літаками.

    При цьому, як зазначає джерело, після того, як стало відомо про ймовірні нові теракти, натовп перед воротами в аеропорт почав розсіюватися.

    Починаючи з 14 серпня, США разом з союзниками змогли вивезти на літаках з аеропорту Кабула близько 58,7 тис. Осіб - такі дані у вівторок привів заступник прес-секретаря Білого дому Ендрю Бейтс.

    26 серпня в афганській столиці відбулося як мінімум шість вибухів. Перший теракт біля входу до кабульського аеропорту здійснив терорист-смертник. Відповідальність за атаки взяла на себе осередок «Вилаят Хорасан» – центральноазіатський філія угруповання «Ісламська держава».

    У результаті вибуху біля аеропорту Кабула є загиблі. Серед жертв є діти та американці. Зокрема, 26 серпня були вбиті 13 військовослужбовців США.

    До слова, таліби запропонували Туреччині управляти аеропортом Кабула. Офіційна Анкара ще думає над цією пропозицією.

    До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

    Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

    Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

    Теги: теракт США Афганістан аеропорт Ісламська держава чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    США перейшли до фінальної фази евакуації людей з Афганістану