США перейшли до фінальної фази евакуації людей з Афганістану
Починаючи з 14 серпня, США разом з союзниками змогли вивезти на літаках з аеропорту Кабула близько 58,7 тис.
Збройні сили США перейшли до фінальної фази операції по евакуації людей з Афганістану. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.
За інформацією агентства, в даний час близько тисячі чоловік в аеропорту Кабула очікують евакуації американськими військово-транспортними літаками.
При цьому, як зазначає джерело, після того, як стало відомо про ймовірні нові теракти, натовп перед воротами в аеропорт почав розсіюватися.
Починаючи з 14 серпня, США разом з союзниками змогли вивезти на літаках з аеропорту Кабула близько 58,7 тис. Осіб - такі дані у вівторок привів заступник прес-секретаря Білого дому Ендрю Бейтс.
26 серпня в афганській столиці відбулося як мінімум шість вибухів. Перший теракт біля входу до кабульського аеропорту здійснив терорист-смертник. Відповідальність за атаки взяла на себе осередок «Вилаят Хорасан» – центральноазіатський філія угруповання «Ісламська держава».
У результаті вибуху біля аеропорту Кабула є загиблі. Серед жертв є діти та американці. Зокрема, 26 серпня були вбиті 13 військовослужбовців США.
До слова, таліби запропонували Туреччині управляти аеропортом Кабула. Офіційна Анкара ще думає над цією пропозицією.
До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.
Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.
Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.