Військові США перейшли до фінальної фази евакуації людей з Афганістану

Починаючи з 14 серпня, США разом з союзниками змогли вивезти на літаках з аеропорту Кабула близько 58,7 тис.

Збройні сили США перейшли до фінальної фази операції по евакуації людей з Афганістану. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

За інформацією агентства, в даний час близько тисячі чоловік в аеропорту Кабула очікують евакуації американськими військово-транспортними літаками.

При цьому, як зазначає джерело, після того, як стало відомо про ймовірні нові теракти, натовп перед воротами в аеропорт почав розсіюватися.

Починаючи з 14 серпня, США разом з союзниками змогли вивезти на літаках з аеропорту Кабула близько 58,7 тис. Осіб - такі дані у вівторок привів заступник прес-секретаря Білого дому Ендрю Бейтс.

26 серпня в афганській столиці відбулося як мінімум шість вибухів. Перший теракт біля входу до кабульського аеропорту здійснив терорист-смертник. Відповідальність за атаки взяла на себе осередок «Вилаят Хорасан» – центральноазіатський філія угруповання «Ісламська держава».

У результаті вибуху біля аеропорту Кабула є загиблі. Серед жертв є діти та американці. Зокрема, 26 серпня були вбиті 13 військовослужбовців США.

До слова, таліби запропонували Туреччині управляти аеропортом Кабула. Офіційна Анкара ще думає над цією пропозицією.

До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.