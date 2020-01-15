Тепло і по-дружньому. Як нардепи зустріли «слугу народу» Іванісова, який сидів за зґвалтування

Борислав Береза Народний депутат України 8 скликання Верховної Ради

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Ян Доброносов

Володимир Зеленський давав слово, що Іванісов не буде нардепом, якщо підтвердиться інформація про те, що він ґвалтівник

Мовою оригіналу

Тепло и по дружески встретили в «Слуге народа» скандального нардепа Иванисова коллеги по его бывшей фракции. Иванисов - это тот нардеп, который ранее был осужден за групповое изнасилование, скрыл это, а после того, как это стало известно, был исключен из фракции. И мы видим, что публично его коллеги могут осуждать насильника, а при личной встрече открывают ему дружеские объятья. Это так ми-ми-ми. А то, что он появился в ВР всем понятно. Теперь для слуг каждый голос важен. На кону закон о земле.

Володимир Зеленський, напоминаю Вам, что Вы дали слово, что Иванисов не будет нардепом, если подтвердится информация о том, что он насильник. Так вот Иванисов все еще нардеп и пришел он в ВР благодаря Вашему имени и под флагом «Слуги народа». А может Вы забыли, что говорили? Так я напомню Ваши слова от 21.11.2019 года:

- Прочитал, что там есть скандал. Завтра у меня будут реальные данные, я хочу разобраться, фейк это или реально у него есть причастность к уголовному делу, связанному с изнасилованием. Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии «Слуга народа».

Видосик в ответ можете не записывать. Просто выполните свое обещание. Хотя бы это.

Джерело: блог Борислава Берези

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