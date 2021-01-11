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    Захворюваність на грип у Києві різко впала

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    За тиждень у Києві на грип захворіли&nbsp;3827 дорослих - Захворюваність на грип у Києві різко впала
    За тиждень у Києві на грип захворіли 3827 дорослих
    Фото з відкритих джерел

    Порівняно з попереднім тижнем, рівень захворюваності на грип і ГРВІ знизився на 26,8%

    У Києві за перший тиждень 2021 року зареєстровано 5798 хворих на грип і ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 73,9%. За інформацією Департаменту охорони здоров’я, наразі показник захворюваності становить 195,4. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Порівняно з попереднім тижнем, рівень захворюваності на грип і ГРВІ знизився на 26,8% – за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Зокрема, дітей захворіло – 1971 (зниження на 34,1%), дорослих – 3827 (зниження на 22,3%).

    У структурі захворюваності діти становлять 34%, а на попередньому тижні – 37,8 %. Серед школярів захворюваність знизилася на 42,4% – усього зареєстровано 762 випадки.

    До медичних закладів госпіталізовано 26 осіб, із них 23 – дитини.

    Нагадаємо, з 21 по 27 грудня 2020 року у Києві було зареєстровано 10685 хворих на грип і ГРВІ. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1119314
    • Одужали
      796417
    • Хворіють
      303062
    • Померли
      19835

    Як повідомлялося, за минулу добу, 10 січня, у Києві коронавірус виявлено у 371 людини. Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 117588 випадків захворювання на Covid-19.

    Теги: Київ грип кияни коронавірус
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