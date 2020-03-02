Як виглядає сервіс на борту лоукостера SkyUp

Борислав Береза Народний депутат 8 скликання

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вибачте, але я не можу не написати цей пост, в якому відсутні промінчики добра на адресу авіакомпанії «SkyUp»

Мовою оригіналу

Когда мне было лет 14, то я учился в 94 школе имени Зои Космодемьянской, возле Жовтневого дворца. Сейчас это гимназия Эллада, а тогда это была средняя школа. Так вот, на втором этаже этой самой школы была библиотека с прекрасным фондом. Я брал там книги, которые в обычном доступе отсутствовали. Именно благодаря этой библиотеке я познакомился почти со всеми двумя сотнями книг «Мировой библиотеки» и многими другими книгами. Там я открыл для себя книгу, которая стала одной из самых любимых . Это «Гаргантюа и Пантанрюэль» Рабле. О, что это была за книга. Гимн сатиры над церковью и песнь сибаритству и гедонизму. Пир фееричных описаний застолья и образчик шикарной иронии. Для подростка, коим я был тогда, это была находка, открывающая еще одну дверь в неизвестный мне тогда мир наслаждения вкусом и получения удовольствия от безмерного поглощения разнообразной еды, в мир сарказма и насмешек над авторитетами. Почему я это сегодня вспомнил? Сейчас расскажу.

Сегодня мы возвращались из Парижа в Киев. Учитывая, что попутного велосипеда не было, то делали мы это с Наталия Береза и друзьями с помощью самолета авиакомпании «SkyUp». Скажу сразу, что это наш украинский лоукостер и я понимал, что особого сервиса ожидать не стоит. Но чтоб настолько «не стоит» я не подозревал. Началось с того, что я предложил друзьям и жене поесть в самолете, а не в аэропорту. Они согласились. Мы сели в самолет разрисованный символикой авиакомпании, взлетели и приятный голос из динамиков сообщил, что в ближайшее время мы сможем заказать еду согласно меню. В меню были роллы с курицей, которые я ел ранее. Нет, это не блюда мишленовского уровня и не деликатесы, но вполне съедобная пища. Это кусочки курицы в соусе, которую заворачивают в лаваш и подают после разогрева. Вполне съедобно, чтоб утолить голод.

После того, как мы набрали высоту, то по проходу поехали тележки с бесплатной водой и соком. Надо признать, что это приятный момент в обслуживании нашего лоукостера. Но на этом все приятные моменты закончились. И сейчас я расскажу о неприятных моментах. Когда стюардессы с тележкой с напитками поравнялись с нами, то я попытался заказать эти самые роллы. Но мне ответили, что их будут везти позже. Ок, решил я и решил сходить в туалет помыть руки. Тут меня ждало первое разочарование. Я сидел в 13 ряду и пошел в туалет, который был ближе и доступ к которому не преграждала тележка с напитками. Но туалет в начале салона самолета оказался сломан и я отправился в конец самолета. Там была небольшая очередь из трех людей. Потом подошла и моя очередь. Я зашел в туалет и... Скажем так, я всегда считал, что в конкурсе на самый вонючий общественный туалет должны претендовать туалеты на вокзалах Киева и Конотопа. Но туалет в хвостовом отсеке самолета «SkyUp», летящего из Парижа в Киев, легко бы оставил их в аутсайдерах. И это был не запах сыра мюнстер или рокфор. Да, вонючесть этого места была непередаваема. Несмотря на резь в глазах и свербление в носу, я закрыл руки и начал мыть руки. Вернее, я думал, что закрыл дверь. Потому что уже через несколько мгновений дверь отъехала в сторону и ко мне в уборную попыталась войти милая барышня возраста моей бабушки. Мы с ней с интересом посмотрели друг на друга и я услышал предсказуемое:

- Двери закрывать надо!, - после чего этот милый одуванчик попыталась закрыть дверь обратно. Ей это не удалось. Дверь заклинила. Я приложил некоторое усилие и пнув дверь туалета плечом заставил ее закрыться. Затем, с третьей попытки, мне удалось использовать щеколду и закрыть таки эту дверь так, чтоб снаружи ее было невозможно открыть. Помыв руки я вернулся на свое место и стал ждать тележку с едой, которая ехала с начала салона. Но тут «нашего спортсмена спіткала прикра невдача». Когда тележка поравнялась с нами, то выяснилось, что роллы с курицей закончились. И с мясом закончились. И с сыром закончились. Закончились еще на 10-ом ряду. И все, кто хотел поесть не могли этого сделать. Вся еда закончилась. От слова совсем. И колбаски закончились.Были лишь чипсы, орешки, шоколадки и еще какие-то мелочи. И все. Стюардесса сказала, что еды нет. В итоге я купил баночку с орешками. Кстати, последнюю. Я понимаю, что летел не Delta и не KLM. Но я привык, что если у какой-то авикомпании есть меню и желание заработать, то есть и тот ассортимент, который перечислен в меню. Или его замена. Но выяснилось, что мои ожидания не соответствуют реальности. И самое интересное, что в следующих рядах я слышал то же самое удивление и полное разочарование людей, которые были голодные и хотели покушать, но не смогли. Просто выйти из самолета и зайти в другой самолет, в котором есть еда, всем нам не под силу. Не потому что не хотим. А потому что это невозможно. И об этом надо помнить авиакомпании, которая по идее должна предоставить сервис, но не делает этого.

Нет, я не ждал в самолете устриц или фуа-гра, но я надеялся, что если в меню есть еда, то ее смогут дать. Не бесплатно, но смогут дать и люди не будут голодными. Да, я не ждал от «SkyUp» сервиса в стиле западных авиакомпаний, но рассчитывал, что они хотя бы могут выполнить то, что декларируют. Видимо зря рассчитывал. И я надеялся, что не стану вдыхать амбре свойственное убогому общественному туалету. Но жизнь и «SkyUp» решили, что без надежды мне будет жить проще и разбили мою надежду вдребезги своей пахучей реальностью и отсутствием еды, которая должна была быть на борту.

Мы с семьей часто пользовались и пользуемся лоукостами. Но мы помним, что лоукосты - это компании, которые предоставляют услуги за минимальную оплату и сервис за дополнительную, а не гадюшник с крыльями, который имитирует авиакомпанию. В общем надеюсь, что мой пост мотивирует «SkyUp» на анализ недочетов и желание исправиться. Не исправятся? Нет проблем. Мы просто будем летать другими авиакомпаниями. Благо, сейчас лоукостеров в Украине и в мире достаточно, а будет еще больше. А касаемо «Гаргантюа и Пантанрюэля», то я могу сказать, что пассажиры в самолете не ожидали изобилие еды и явств, не думали, что их ждут на борту ярмарка вкуса и кулинарное пиршество. Но они точно не думали, что будут возвращаться в Киев голодными. И это было не смешно в отличии от текста мастера Рабле.

В общем, думайте, «SkyUp», если не хотите, чтоб над вами смеялись или относились, как к недоразумению. Выбор за вами.

Джерело: блог Борислава Берези

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