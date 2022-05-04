Станіслав Шушкевич – справжній білоруський зубр

Розпад СРСР – це велика заслуга першого керівника незалежної Білорусі

«З Лукашенком Білорусь чекає катастрофа. Чим швидше РБ позбавиться його, тим краще для країни», – сказав мені дуже давно Станіслав Шушкевич, з яким я знайомий понад 20 років. Ми з ним зустрічалися дуже часто: і в Білорусі, і в Польщі, і в Україні. Навіть проводили спільні прес-конференції, на яких йшлося про режим білоруського диктатора.

Станіслав Шушкевич з перших днів приходу до влади «бацькі» розумів всю небезпеку для державності РБ і загрозу для майбутнього білоруса. Його шляхетність, як це часто буває в політиці, перевага і вада. Саме ця риса характеру не дозволили тодішньому Голові Верховної Ради РБ Шушкевичу не допустити до президентських виборів в 1994 році Голову Ради Міністрів РБ В‘ячеслава Кебіча. Саме балотування Кебіча розтягнуло голоси і призвело до перемоги Лукашенка. В розмовах з Шушкевичем я відчував, що це йому весь час болить.

Ставлення диктатора Лукашенка до інтелігентного вченого і політика Станіслава Шушкевича відображає ставлення до всього білоруського народу. Режим його виштовхував, вижимав, але він вперто не залишав рідну землю. Йому показово і публічно призначали пенсію у розмірі «одного білоруського рубля», а він аби вижити читав лекції в університетах Європи і Японії.

Розпад СРСР – це велика заслуга Станіслава Шушкевича. Невипадково вирок СРСР був підписаний у мисливській садибі у Вискулях (Біловезька Пуща). Тоді, у 1991 році вчений-фізик Станіслав Шушкевич виглядав дуже неординарно на тлі монументальної «радянщини» і її лідерів. Він був прогресивним європейським політиком, який закладав фундамент демократичної Білорусі.

«Лукашенко здав білоруську незалежність, визначену Біловезькими угодами, усі позиції. Він робить усе, що хоче Путін» – заявив в одному з останніх своїх інтерв‘ю білоруський політик.

Для мене є дві масштабних фігури в Білорусі – політик Станіслав Шушкевич і письменник Василь Биков.

Спочивайте з миром, справжній білоруський зубре…

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Джерело: блог Романа Безсмертного

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