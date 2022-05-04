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    Думки вголос

    Станіслав Шушкевич – справжній білоруський зубр

    • Роман Безсмертний

      Громадський діяч, народний депутат України (1994–2004), заступник Глави Секретаріату Президента України (2007–2008), колишній Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Білорусь

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    Шушкевич з перших днів приходу до влади &laquo;бацькі&raquo; розумів всю небезпеку для державності Білорусі - Станіслав Шушкевич – справжній білоруський зубр
    Шушкевич з перших днів приходу до влади «бацькі» розумів всю небезпеку для державності Білорусі
    фото з відкритих джерел

    Розпад СРСР – це велика заслуга першого керівника незалежної Білорусі

    «З Лукашенком Білорусь чекає катастрофа. Чим швидше РБ позбавиться його, тим краще для країни», – сказав мені дуже давно Станіслав Шушкевич, з яким я знайомий понад 20 років. Ми з ним зустрічалися дуже часто: і в Білорусі, і в Польщі, і в Україні. Навіть проводили спільні прес-конференції, на яких йшлося про режим білоруського диктатора.

    Станіслав Шушкевич з перших днів приходу до влади «бацькі» розумів всю небезпеку для державності РБ і загрозу для майбутнього білоруса. Його шляхетність, як це часто буває в політиці, перевага і вада. Саме ця риса характеру не дозволили тодішньому Голові Верховної Ради РБ Шушкевичу не допустити до президентських виборів в 1994 році Голову Ради Міністрів РБ В‘ячеслава Кебіча. Саме балотування Кебіча розтягнуло голоси і призвело до перемоги Лукашенка. В розмовах з Шушкевичем я відчував, що це йому весь час болить.

    Ставлення диктатора Лукашенка до інтелігентного вченого і політика Станіслава Шушкевича відображає ставлення до всього білоруського народу. Режим його виштовхував, вижимав, але він вперто не залишав рідну землю. Йому показово і публічно призначали пенсію у розмірі «одного білоруського рубля», а він аби вижити читав лекції в університетах Європи і Японії.

    Розпад СРСР – це велика заслуга Станіслава Шушкевича. Невипадково вирок СРСР був підписаний у мисливській садибі у Вискулях (Біловезька Пуща). Тоді, у 1991 році вчений-фізик Станіслав Шушкевич виглядав дуже неординарно на тлі монументальної «радянщини» і її лідерів. Він був прогресивним європейським політиком, який закладав фундамент демократичної Білорусі.

    «Лукашенко здав білоруську незалежність, визначену Біловезькими угодами, усі позиції. Він робить усе, що хоче Путін» – заявив в одному з останніх своїх інтерв‘ю білоруський політик.

    Для мене є дві масштабних фігури в Білорусі – політик Станіслав Шушкевич і письменник Василь Биков.

    Спочивайте з миром, справжній білоруський зубре…

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    Джерело: блог Романа Безсмертного

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    Теги: Білорусь росія окупанти Олександр Лукашенко війна незалежність політика Україна СРСР окупація #stoprussia
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    Станіслав Шушкевич – справжній білоруський зубр