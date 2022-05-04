Головний рабин Росії вимагає від Лаврова вибачень за антисемітські висловлювання

Лазар назвав «недоречним» проводити будь-які порівняння між Голокостом та поточними подіями в Україні

Головний рабин Росії Берл Лазар засудив висловлювання міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який заявив, що у Гітлера нібито було єврейське коріння і це не заважало йому бути антисемітом. Про це Лазар заявив у коментарі Jewish Telegraphic Agency (JTA).

«Я не вважаю, що маю право давати поради голові російської дипломатії, але було б непогано, якби він перепросив євреїв і просто визнав свою помилку. Тоді б можна було вважати інцидент вичерпаним та перегорнути сторінку», – заявив рабин.

Лазар назвав «недоречним» проводити будь-які порівняння між Голокостом та поточними подіями в Україні. Він сказав, що такі порівняння «принижують заслуги героїчних солдатів, які звільнили Аушвіц».

Як повідомлялося, російського посла в Ізраїлі викликали в МЗС країни після того, як очільник російського МЗС Сергій Лавров висловився про єврейську кров у Гітлера. Лавров назвав євреїв «найзапеклішими антисемітами», чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю.

Раніше Банкова відреагувала на антисемітські заяви Лаврова.Єрмак заявив, що таким чином росіяни намагаються виправдати свої звірства та мету повномасштабної війни проти України. До слова, президент Володимир Зеленський засудив заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова, де той заговорив про Гітлера та його «єврейську кров».