Скандал з НАТО. Наші союзники допускають «патову» ситуацію на полі бою

Ми маємо бути готові до таких дискусій – не тільки емоційно, а й раціонально

Історія зі словами керівника секретаріату генсека НАТО Йенсена наробила галасу. В буквальному сенсі те, що він сказав, звучить як відмова від територій в обмін на членство в НАТО.

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Звісно, вибір слів кепський та незграбний, тому і був вчора названий помилкою. Ніхто нічого міняти не буде – ані політично, ані юридично. Але диму без вогню не буває, та й сам факт інтерв'ю керівника офісу – це щось поза правилами для західного світу. Ці слова свідчать, що наші союзники допускають «патову» ситуацію на полі бою, тимчасову або більш тривалу – і відповідно ведуть дискусію, що це означатиме в сенсі моделей безпеки. Звісно, нам такі дискусії емоційно дуже не подобаються, але ми маємо поважати наших союзників і зрозуміти їх логіку, адже інших союзників в нас немає і нам вони в боротьбі за Україну критично потрібні.

Сенс дискусії, яка ведеться у деяких західних колах, приблизно у наступному. Якщо НАТО в якийсь момент приймає рішення про наше членство а Альянсі, але в цей момент ще не звільнена всі територія України, то що це означає? Тоді НАТО приймає рішення розповсюдити статтю 5 щодо колективної оборони на територію, яку ми контролюємо.

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Водночас, будь-які подальші дії зі звільнення наших територій означатимуть завдання РФ ударів вже по території НАТО. Що ставить питання, а чи маємо ми узгоджувати дії зі звільнення територій в рамках НАТО і якщо так, то чи не є це обмеженням нашого суверенітету щодо наших територій? Це виглядає для багатьох як казуїстика, але ми маємо бути готові до таких дискусій – не тільки емоційно, а й раціонально. Як кажуть, «чорт – він в деталях». А «міняти» території на НАТО нікому не вдасться, українці такий бартер не сприймуть і не дозволять.