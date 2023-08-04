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Полтава позбулася пам’ятника ще одному радянському генералу (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Полтава позбулася пам’ятника ще одному радянському генералу (фото, відео)
Памятник Зигіну автокраном підняли на вантажівку, поклали і повезли на базу КП «Декоративні культури»
фото: Полтавщина

Подальша доля пам’ятника невідома

Сьогодні у Полтаві відбувся демонтаж пам’ятника радянському генералу Олексію Зигіну, встановленому на Каштановій алеї, поруч з колишньою площею Зигіна, яка з травня 2023 року має назву Київська. Про це повідомляє місцеве видання «Полтавщина».

Комунальники розраховували на складний демонтаж та готували болгарки. Втім, як виявилося, пам’ятник не тримала жодна арматура – на постаменті його фіксувала лише власна вага (близько 2,5 тонн).

Пам’ятник російському генералу поставили поряд із постаментом. На короткий час він став своєрідною фотозоною для присутніх. На круглій платформі на якій стояв пам'ятник можна побачити рік, місце виготовлення пам’ятника і його скульпторів: Ленінград, 1950. Кербель і Захаров.

Також комунальники демонтували вінок із написом «Від трудової Полтави». Незабаром мають демонтувати і круглий барельєф на якому зображені військові й робітники. Щодо постаменту – то його повний демонтаж може зайняти більше часу. Строки поки не оголошуються. 

11 фото
На весь екран

Памятник Зигіну автокраном підняли на вантажівку, поклали і повезли на базу КП «Декоративні культури». Там російського генерала уже чекає компанія: генерал Микола Ватутін і поет Олександр Пушкін. Подальша доля пам’ятників невідома. Можливо, їх передадуть до музею радянської доби.

Нагадаємо, триває 527-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень. Росія продовжує завдавати ударів по мирному населенню України.

Теги: війна Полтавщина пам'ятник

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