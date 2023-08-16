«Безсилі» ЗСУ вже мотивують окупантів на загородзагони

Окупаційні війська втрачають мотивацію воювати далі

15 серпня Шойгу повторив брехню про вже «практичне досягнення «однієї з цілей СВО – демілітаризації України». За його словами, «у Києва практично не залишилося сил вести війну, незважаючи на підтримку з боку Заходу».

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Кумедності цій заяві додає той факт, що Шойгу зробив її на тлі чергового провалу російської армії на Запорізькому напрямку. Адже напередодні стало відомо, що ЗСУ визволили селище Урожайне і стали ще ближчими до Бердянська.

Яким чином українцям вдається повертати свої території без військового ресурсу пояснюють «воєнкори». Мовляв, це все лише за допомогою «м’ясних штурмів», які влаштовує ЗСУ.

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А ось, наприклад, терорист Ходаковський, призначений Кремлем «заступником начальника головного управління Росгвардії у ДНР» вважає, що окупантам, які тікають з Урожайного, не допомогли додатковими силами із резерву: «Звісно, ми зазнаємо втрат. Ми так і не дочекалися обіцяного підкріплення, яке мало з дня на день підійти…».

Ба більше, нещодавно він підкинув ідею відродження практики загороджувальних загонів – «як компенсатора браку внутрішньої мотивації».

Тож, як бачимо, з «військовими ресурсами» у Шойгу настільки все «гаразд» і вони настільки «вмотивовані», що без заградзагонів та штрафбатів у боротьбі з «безсилими ЗСУ» вже не обійтися.