АТО на Донбасі підійшла до закінчення, але війна триває

Ця війна – вона на довго

Повернувся із АТО трохи здивованим. Обмінювалися коментарями із колегами, волонтерами і хлопцями на передовій, і всі говорять про військове пожвавлення. Вчора тричі були свідками, як ворог працював з «граду» в районі села Верхньоторецьке. Спершу були поодинокі залпи, потім пішов повний боєкомплект. Я спеціально ввечері прочитав добовий

Війна на Донбасі

Ця війна – вона на довго

Повернувся із АТО трохи здивованим. Обмінювалися коментарями із колегами, волонтерами і хлопцями на передовій, і всі говорять про військове пожвавлення. Вчора тричі були свідками, як ворог працював з «граду» в районі села Верхньоторецьке. Спершу були поодинокі залпи, потім пішов повний боєкомплект. Я спеціально ввечері прочитав добовий звіт і там про «град» не було жодної згадки. Писали про міномети 82-го калібру, крупнокаліберні кулемети. Хоча «град», я впевнений, чули всі. Його не можна ні з чим переплутати, це реактивна артилерія. Ми буквально по секундам рахували, куди впадуть ракети, потім дзвонили хлопцям із розвідки, які були в місцях їх падіння і вони підтверджували, що дійсно впало. Але чомусь ці «гради» по звітах не пройшли.

Чому? Не хоче проводити конспірології, бо бачив багато спостережливих місій на Донбасі із ООН, Всесвітньої місії з охорони здоров’я. І якщо дійсно на міжнародному рівні ідуть консультації щодо створення нового міжнародного формату контролю за ситуацією на Сході, то можливо і незручно говорити про пожвавлення на фронті. Противник може бути не зацікавлений у новому форматі і намагається провокувати. А може, це локальні історії. Бо в тому районі, де працювали «гради», наші снайпери перед тим відмінусували двох бойовиків.

На складних ділянках фронту почались більш оперативні ротації. Якщо минулого року майже весь рік на Авдіївській промзоні стояла 72-га бригада, що призводило до психологічних перенавантажень особового складу, то зараз військових ротують, відводячи в тил.

Але до закінчення війни ще далеко. Можливо, буде новий формат, бо АТО не може бути безкінечною. В Хорватії, наприклад, за час визвольної війни було три АТО. В кожної був конкретний напрямок, цілі і завдання. Тому це нормально, що у нас теж буде новий формат, який відповідатиме реальній ситуації на фронті. Але ця війна – вона на довго. Та сама миротворча місія ООН заходить в певний регіон на роки. Інакше нема сенсу з усього світу стягувати людей, техніку, приймати купу міжнародних рішень. Не думаю, що цього року миротворча місія з’явиться на Донбасі. Можуть прийняти відповідні рішення, хоча би юридичні. Може бути спостережна місія, обмежена по пересуванню, по застосуванню зброї. По хорошому на Донбасі має бути така ж місія, як колись була в Конго, де миротворці мали право застосовувати зброю, примушуючи таким чином до миру.

Загалом наша армія забезпечена, ми ніде не бачили голодних чи незабезпечених боєкомплектами або зброєю. Гостро лишається питання по мобільному транспорту. Я не про танки чи БТРи, а про прості джипи, мікроавтобуси. Не розумію, чому це питання досі не вирішено, це ж не так дорого коштує. Так само точково лишаються проблеми із забезпеченням оптикою, квадрокоптерами, засобами нічного спостереження. В іншому забезпечення все на надійному рівні.

Джерело: Обозреватель

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