Росія більше не частина цивілізації ХХІ століття

Цю війну ми обов'язково виграємо. Але вже маємо думати про майбутнє

Сьогодні Росія прокинулася в нових реаліях. І не лише економічних. Тепер росіяне не можуть користуватися привілеями сучасного світу. Вони вже не частина цивілізації ХХІ століття. А шось близьке до Пивничної Кореї. І все це РФ має сплатити за безглузду, жахливу політику свого президента. Все це російські люди мають відчути в якості плати за те, що їх країна забажала схарчувати іншу країну. Таку саме незалежну. Зі своєю історією, мовою та культурою.

Зараз росіянам ще не пізно увімкнути мозок та зрозуміти, що весь народ РФ – заручник. Та позбутися узурпатора. Самонадійність та кровожерливість путіна має коштувати йому як мінімум влади, судового вироку. А може й життя. А народу Росії – пляму сорому. Вже навіть їх футбольна збірна не може носити свій прапор. А російський паспорт – клеймо на будь якому пункті перетину кордону. Для кожного росіянина це особиста трагедія. Я не вірю, що народ, який подарував світові стільки крутих вчених, письменників, композиторів та багатьох інших видатних людей, настільки розчавлений…

Тому важливо у наших меседжах розділяти путіна та народ росії. Давайте дамо їм шанс. Поясню чому. Бо інакше росіяни стануть на його захист. Та сприймуть нову сторінку історії як власну образу. Це може стати початком народження справжнього російського Гітлера. На його тлі путін виглядатиме як недолугий Вільгельм ІІ, розгорнувший маховик Першої Світової, не розрахувавши власні можливості. А вся Росія стане Німеччиною після Версалю.

Цю війну ми обов'язково виграємо. Але вже маємо думати про майбутнє. Важливо аби росіяни прокинулися! І ми попередили нову катастрофу. Майбутнє України, Росії та всього світу зараз в наших руках. А те що зараз Росія не зможе окупувати Україну – для мене вже очевидний факт. Бо ця війна стала для нас народною. Перемогти народ – неможливо. Слава Україні!

Джерело: блог Романа Бочкали

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