Беленюк: Жоден російський спортсмен не гідний виступати на Олімпіаді

Олімпійський чемпіон і депутат сумнівається, що організатори Олімпіади будуть ретельно перевіряти російських атлетів на причетність до підтримки Путіна та війни

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прописав в умовах участі російських спортсменів на Олімпіаді, що вони не мають виступати за війну і бути причетними до військових структур. Однак організатори спортивних змагань часто нехтують цими правилами. Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» висловив український олімпійський чемпіон попередньої літньої Олімпіади в Токіо та нардеп від «Слуги народу» Жан Беленюк.

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«На жаль, нехтують (правилами участі російських спортсменів на Олімпіаді – «Главком»), і це відбувається на рівні федерацій. Ці федерації, як правило, залучають так звані нейтральні компанії, які мають вести моніторинг подібних спортсменів і перевіряти їх на відповідність рекомендаціям МОК», – зазначив український спортсмен.

Беленюк нагадав, що МОК пообіцяв зі свого боку ще додатково перевіряти спортсменів.

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«Як це буде організовано в реальності, мені складно коментувати, тому що рішення було прийнято кілька днів тому. Хоча впевнений, що жоден російський спортсмен не гідний допуску на Олімпіаду. Але коли в нас є фотодокази, що людина стоїть біля Путіна, і на це ніхто не зважає – це приклад того, що ці комісії заангажовані і фільтрацію проводять, не керуючись тими рекомендаціями, які самі ж впровадили», – підкреслив Беленюк.

Нагадаємо, виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) таки ухвалила рішення допустити спортсменів із Росії та Білорусі до участі в літніх Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році. Щоправда, з суттєвими обмеженнями: вони не зможуть брати участь в командних видах спорту, а ті індивідуальні спортсмени, що проб’ються на Олімпіаду, не зможуть виходити під прапорами своїх країн, на їхню честь не гратимуть державні гімни. Окрім того, до змагань не будуть допущені спортсмени з російськими та білоруськими паспортами, які підтримують війну в Україні та/чи перебувають за контрактом з військовими чи службами національної безпеки. Допоміжного персоналу останній пункт не стосується. Жоден російський чи білоруський чиновник не буде запрошений чи акредитований на Олімпійських іграх. Власне, схожі правила після початку війни діють щодо представників цих країн в багатьох видах, але організатори змагань їх не завжди дотримуються. Ну, і вже традиційно російські спортсмени лишаються під особливим прицілом антидопінгових органів.

Український президент Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що російських спортсменів «не можна прикрити удаваним нейтралітетом». В.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний назвав це питанням зовнішньої політики і заявив, що рішення про участь України в Олімпійських ігор в таких умовах буде прийматися після комунікації з суспільством. Розглядають можливість бойкоту Олімпіади і країни Балтії та Скандинавії. Але цього замало для тиску на МОК, аби він здав назад та переглянув свій вердикт.