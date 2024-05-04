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Дмитро Золотухін Медіаексперт

Кремль схиляє Україну до перемовин. Чому?

glavcom.ua
Перемовини – це також форма протистояння
фото: Depositphotos

«Війна скоріш за все може продовжитися і в 2025 і в 2026 роках»

За останні дні ключові особи оприлюднили ряд заяв про погіршення ситуації. Але, скриншот коментаря російського бота говорить про те, що російська сторона штовхає Україну до перемовин.

Такого раніше не спостерігалося.

Кремль схиляє Україну до перемовин. Чому? фото 1

Директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс заявила на слуханнях у конгресі, що війна не закінчиться найближчим часом. Удари по енергетичній інфраструктурі, які не мають сенсу на початку теплої пори року – несуть меседж про те, що до зими слід подумати про майбутнє.

Так чи інакше, війна скоріш за все може продовжитися і в 2025 і в 2026 роках.

Кулеба днями говорив про ймовірність перемовин. Зеленський оголосив, що 15-16.06 на курорті поруч з Люцерном почнуться перемовини Формули миру. В цей раз без Росії (принаймні публічно). У Кремля є шість тижнів, щоб максимально саботувати ці перемовини як внутрішньо (легітимність президента), зовнішньо (пропаганда у країнах світу) так і на полі бою.

Скібіцький повідомив у інтерв'ю The Economist, що російські війська будуть проривати кордон Сумської та Харківської областей. Сама операція може початися, практично, в будь-який день.

Слідом за Кулебою та оголошенням саміту Формули миру, Скібіцький наголосив, що перемовини можливі, але протистояння не закінчиться.

У приватних розмовах я часто чую, що «захід буде нас нагинати на перемовини».

Це невірний підхід. Перемовини – це також форма протистояння. І, тому – російський фб-бот АлИна (звертайте увагу на транслітерацію імен – російський бот матиме латинську букву «y» в імені) активно закликає до перемовин.

Що нам треба зробити в наступні шість тижнів:

  1. Максимально убезпечити людей в Харкові і приготуватися до атак з півночі;
  2. Згуртуватися навколо президента, безвідносно того, що ми про нього думаємо. Хоча б до 17.06.2024 позакривати п**даки з приводу виборів. Треба пройти важкий період;
  3. Активізувати комунікацію з іноземними країнами;
  4. Доробити переконфігурацію Кабміну;
  5. По максимуму ігнорувати Безуглу (бо, вже немає сил).

Якщо росіяни програмують своїх ботів на методички по перемовинам, то це може означати дві речі:

  • або вони вірять, що обговорення перемовин може внутрішньо дестабілізувати політичну ситуацію;
  • або їм потрібні перемовини більше ніж нам.

В обох випадках до самого факту перемовин треба ставитися спокійно і тверезо та не розганяти зрадоньку.

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Джерело
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Теги: пропаганда війна кордон росіяни

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