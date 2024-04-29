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Скільки зараз коштує рубль? Економіст пояснив секрет стабільності російської валюти

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки зараз коштує рубль? Економіст пояснив секрет стабільності російської валюти
Наразі вартість одного долара у Росії, за оцінками експертів, може сягати позначки у 120 руб
фото ілюстративне

«Сьогодні курс визначається рішеннями Центробанку і Мінфіну. Який курс вони скажуть, такий і буде»

Про курс російського рубля, як про ринковий результат, говорити безглуздо, оскільки у країні-агресорці він регулюється державою. Про це заявив доктор економічних наук, експрофесор Вищої школи економіки в Москві Ігор Ліпсіц в інтерв’ю «Главкому».

«Це сталося в той момент, коли 2023 року було знову зупинено обов'язковий продаж валюти. Як ви знаєте, тепер практично всі великі експортери повинні повертати в Росію 80% валютної виручки протягом 60-90 днів. Продавати 90% повернутих грошей на валютній біржі. Тобто ніякої вільної валютної системи обігу в Росії не існує», – роз’яснив він.

За словами економіста, у всіх компаніях-експортерах сидять валютні комісари Росфінмоніторингу, які контролюють купівлю, продаж валюти всіма експортерами, імпортерами. Він додав, що з цими комісарами треба узгоджувати всі графіки її купівлі та продажу, вони мають право контролювати валютні активи компанії всередині Росії і за кордоном.

«Крім того, сталася річ, про яку мало хто в Росії знає. У грудні минулого року в Росії ухвалили новий закон про організовані торги. Під нього потрапляє вся валютна торгівля. У цьому законі в терміновому порядку Центробанку було надано додаткові права, згідно з якими він тепер може виключати з участі в торгах на валютному ринку будь-яку компанію, яка діє не так, як Центробанку хочеться. Центробанк може виключати таку компанію з валютного ринку на строк до шести місяців», – повідомив Ліпсіц.

Економіст підкреслив, що ситуація в Росії така, що приплив валюти скорочується, і проблема її пошуку для імпорту стає гострою. «Сьогодні курс визначається рішеннями Центробанку і Мінфіну. Який курс вони скажуть, такий і буде», – зазначив він.

Ігор Ліпсіц наголосив, що уряд країни-агресорки дуже боїться того, що полиці в магазинах спорожніють. Щоб цього не сталося, потрібен імпорт та валюта для цього – з цієї причини валюта забирають і підтримують той курс, за якого можна ввозити товар, продавати його в магазинах і щоб він був більш-менш доступним.

«Але це породжуватиме надалі нехороші проблеми. Дорожчатиме імпорт. Він ставатиме малодоступним для росіян. Крім того, є ще необхідність купувати імпортні товари для військової промисловості. Потрібна валюта. Якщо валюта буде дуже дорогою, то військова техніка теж дорожчає. І тоді бюджету треба самому витрачати більше грошей», – роз’яснив доктор економічних наук.

Економіст резюмував, що російська влада бігає по колу. За його словами, РФ всіма силами утримує курс, а з іншого боку, якщо рубль не знецінюється, то не зростає рублевий еквівалент валютних доходів експортерів і нема з чого ще брати податки.

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Теги: росія економіка податки імпорт рублі

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