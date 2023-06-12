Медведєв хоче захопити Київ. Данілов відповів

Данілов закликає передати колишньому президенту Росії Дмитру Медведєву гамівну сорочку

Секретар РНБО Олексій Данілов закликає передати колишньому президенту Росії Дмитру Медведєву гамівну сорочку. Відповідний допис він опублікував у Twitter. До того Медведєв помріяв про «російський» Майдан Незалежності.

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«Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати Медведєву, заразом «привітати» з днем тимчасово існуючої Росії», – сказав Данілов.

Данілов доповнив свій допис знімком гамівної сорочки. На думку секретаря РНБО, саме цей аксесуар пасуватиме Медведєву.

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Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати медведєву, заразом «привітати» з днем тимчасово існуючої росії. pic.twitter.com/jfRYG92ddm — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 12, 2023

Нагадаємо, у День Росії заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв вкотре розмріявся про захоплення Києва, хоча відповідна операція провалилася ще 27 лютого 2022 року.

Так, Медведєв опублікував фото київського Майдану незалежності з написом на ньому «З Днем Росії!». Політик ще й продемонстрував свою майстерність володіння Photoshop, втуливши на фото російський триколор замість українського стяга.

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До слова, армія окупантів всіма силами перед контрнаступом України намагається отримати «нову кров» для війни в Україні, проте вмирати з почуття «патріотизму» росіяни не бажають, а реклама «переваг» служби працює надто мало.