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Медведєв хоче захопити Київ. Данілов відповів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Медведєв хоче захопити Київ. Данілов відповів
На думку секретаря РНБО, гамівна сорочка пасуватиме Медведєву
фото з відкритих джерел

Данілов закликає передати колишньому президенту Росії Дмитру Медведєву гамівну сорочку

Секретар РНБО Олексій Данілов закликає передати колишньому президенту Росії Дмитру Медведєву гамівну сорочку. Відповідний допис він опублікував у Twitter. До того Медведєв помріяв про «російський» Майдан Незалежності.

«Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати Медведєву, заразом «привітати» з днем тимчасово існуючої Росії», – сказав Данілов.

Данілов доповнив свій допис знімком гамівної сорочки. На думку секретаря РНБО, саме цей аксесуар пасуватиме Медведєву.

Нагадаємо, у День Росії заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв вкотре розмріявся про захоплення Києва, хоча відповідна операція провалилася ще 27 лютого 2022 року.

Так, Медведєв опублікував фото київського Майдану незалежності з написом на ньому «З Днем Росії!». Політик ще й продемонстрував свою майстерність володіння Photoshop, втуливши на фото російський триколор замість українського стяга.

До слова, армія окупантів всіма силами перед контрнаступом України намагається отримати «нову кров» для війни в Україні, проте вмирати з почуття «патріотизму» росіяни не бажають, а реклама «переваг» служби працює надто мало.

Теги: РНБО Олексій Данілов Дмитро Медведєв

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