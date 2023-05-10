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Треба пити менше горілки: очільник МЗС прокоментував погрози Медведєва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Треба пити менше горілки: очільник МЗС прокоментував погрози Медведєва
Кулеба: «Медведєв має пити менше горілки, перш ніж йти до Telegram»
фото з відкритих джерел

Дмитро Кулеба прокоментував погрози Медведєва на адресу Володимира Зеленського

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував погрози Медведєва на адресу Володимира Зеленського. Про це повідомляє Bild.

За словами очільника МЗС, Дмитру Медведєву варто менше вживати алкоголю перед тим, як писати щось в Telegram.

«Медведєв має пити менше горілки, перш ніж йти до Telegram. Це все, що я можу сказати про це. Не думаю, що це варто коментувати. Йому належить певна роль у характері стратегічних комунікацій Росії», – сказав Кулеба.

На думку посадовця, якби росіяни могли вбити президента Зеленського, вони б неодмінно спробували.

Міністр також прокоментував можливу загрозу для себе, наприклад, отруєння: «У деяких місцях я вважаю за краще пити воду тільки із попередньо запечатаних пляшок… Але я не думаю, що я головна ціль».

Нагадаємо, 3 травня після атаки безпілотників на Кремль Дмитро Медведєв заявив, що російське керівництво має вдатися до «фізичного усунення Володимира Зеленського».

Натомість президент України Володимир Зеленський назвав нецікавою тему погроз росіян «фізично ліквідувати» його.

До слова, за попередньою інформацією з 24 лютого 2022 року президент України пережив понад 12 спроб замаху, частині з яких допомогло запобігти Центральне розвідувальне управління США.

 

Теги: МЗС Дмитро Медведєв Дмитро Кулеба погрози

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