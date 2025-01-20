Як СБУ системно знищує російську п'яту колону. Черговий епізод

Хто б ти не був – проросійський ведучий-агітатор, нардеп чи митрополит УПЦ МП – до всіх підхід один

Макс Назаров (якого насправді звуть Назар Діордіца) – один з найбільш мерзенних агентів впливу «русского мира» в Україні. Не випадково телеграм-канал, який вів цей тип, мав назву «Наглий». Справді те, що робив цей ведучий каналів Медведчука і Мураєва вражало своєю нахабністю: від запрошення в ефір терористів лнр до тверджень, що українці хочуть обрати своїм президентом Путіна. Після початку повномаштабки Назаров на якийсь час «заліг на дно», але згодом знову почав розповсюджувати російські наративи вже як блогер на своєму ютуб-каналі. І кар’єра «кремлівського блогера» закінчилась цілком логічно – підозрою від СБУ.

Відзначу, що СБУ системно знищує російську «5 колону» в Україні. Хто б ти не був – проросійський ведучий-агітатор, нардеп чи митрополит УПЦ МП – до всіх підхід один. Тут вже починає діяти гарантія від Василя Малюка: всі, хто агітують за «русский мир» - сядуть за ґрати. Життя за ґратами чекає і Назарова, адже СБУ отримала висновки незалежних експертиз, що підтверджують його антиукраїнську діяльність. Він регулярно запрошував на свої ефіри проросійських «політекспертів», значна частина з яких наразі переховується в РФ. Під час інтерв’ю і сам автор, і гості студії неодноразово виправдовували збройну агресію Росії, а також воєнні злочини росіян, в тому числі навіть ракетні удари росіян по нашим містам. Тези, які вкидав на своєму каналі Назаров, далі підхоплювали російські ЗМІ з рубрикою: «українські блогери прозріли і тепер за нас». Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила роботу Назарова на росіян.

Зазначу, ще два важливих аспекти затримання Назарова. По-перше, кожен зрадник і колаборант ще раз переконався, що незалежно від статусу і зв’язків, отримає покарання. Це лише питання часу, який треба на збір якісної доказової бази. Адже це дуже кропітка робота, з якою СБУ добре справляється – це підтверджує те, що суди регулярно виносять обвинувальні вироки зрадникам за матеріалами Служби. По-друге, підлеглі Малюка зібрали докази проти Назарова-Діордіци та вручили йому підозру до того, як російський агітатор щось запідозрив та спробував втікти за кордон. Тепер ручний журналіст Мураєва і Медведчука має всі шанси надовго сісти за ґрати – Назарову світить 8 років з конфіскацією майна.

Кажуть десь за тисячі кілометрів від України, в далекій китайській провінції, тихо заплакав господар Назарова – Євгеній Мураєв. Днями він знову виліз на ютуб з розповідями про принади «русского мира». Певно Мураєв хотів розказати про них і Назарову на його ютуб-каналі. Однак тепер це вийде хіба що, якщо вони опиняться в одній камері.