Українці – гостинний народ, але...

Чому бандерівці ніколи не мали справ з «власівцями»?

Бо «власівці» були тими ж московськими імперіалістами, що і «ленінці-сталінці»… Тільки: «вид з боку».

До того ж, Бандерівці боролися за Свободу і Незалежність української нації, а російські «власівці» – за «єдіную і нєдєлімую» московську орду.

Окрім того, бандерівці – це символ мудрості, мужності, шляхетності та незламності українського народу, а «власівці» – символ зради та двоєдушності… Одним словом - ординці.

Пишу це до того, що зараз в українському інформаційному просторі, а подекуди і в політичному, починає з’являтися все більше «власівців» сучасного зразку: всілякі російські екс-кагебісти, «ліберали», «перебіжчики», «типускінхеди», «типудисиденти», які так перелякалися Путіна, що втікли зі своєї батьківщини, щоб вчити нас (в їхньому розумінні - «хохлів малорозумних») як нам любити свою Україну і як за неї ми маємо воювати…

Українці – гостинний народ, але приймати у себе всіляку московську «власівську» нечисть – не варто.

При цьому, з великою шаною ставлюсь до наших побратимів-росіян (а точніше – представників поневолених народів Ерефії), які зі зброєю в руках допомагають нам з 2014 року боронити Самостійність та Соборність України. Честь!

Геть від Москви!

Джерело: блог Дмитра Яроша

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