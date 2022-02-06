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    Думки вголос

    Бандерівці ніколи не мали справ з «власівцями»!

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

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    Бандерівці&nbsp;&ndash;&nbsp;це символ мудрості, мужності, шляхетності та незламності українського народу - Бандерівці ніколи не мали справ з «власівцями»!
    Бандерівці – це символ мудрості, мужності, шляхетності та незламності українського народу

    Українці – гостинний народ, але...

    Чому бандерівці ніколи не мали справ з «власівцями»?

    Бо «власівці» були тими ж московськими імперіалістами, що і «ленінці-сталінці»… Тільки: «вид з боку».

    До того ж, Бандерівці боролися за Свободу і Незалежність української нації, а російські «власівці» – за «єдіную і нєдєлімую» московську орду.

    Окрім того, бандерівці – це символ мудрості, мужності, шляхетності та незламності українського народу, а «власівці» – символ зради та двоєдушності… Одним словом - ординці.

    Пишу це до того, що зараз в українському інформаційному просторі, а подекуди і в політичному, починає з’являтися все більше «власівців» сучасного зразку: всілякі російські екс-кагебісти, «ліберали», «перебіжчики», «типускінхеди», «типудисиденти», які так перелякалися Путіна, що втікли зі своєї батьківщини, щоб вчити нас (в їхньому розумінні - «хохлів малорозумних») як нам любити свою Україну і як за неї ми маємо воювати…

    Українці – гостинний народ, але приймати у себе всіляку московську «власівську» нечисть – не варто.

    При цьому, з великою шаною ставлюсь до наших побратимів-росіян (а точніше – представників поневолених народів Ерефії), які зі зброєю в руках допомагають нам з 2014 року боронити Самостійність та Соборність України. Честь!

    Геть від Москви!

    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: війна незалежність українці
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    Бандерівці ніколи не мали справ з «власівцями»!