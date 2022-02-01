Годі боятися! У росіян немає жодного шансу перемогти нас
30 років Незалежності, Революції та Війна кують з нашого народу міцний національний моноліт
У ситуації невизначеності (бути чи не бути ерефівському широкомасштабному наступу) та при низькому рівні довіри українського народу до владних інституцій, найбільше надихає декілька найважливіших, як на мене, речей:
- цілковита підтримка українцями своїх Збройних Сил;
- системна, розрахована на перспективу, діяльність командування ЗСУ на чолі з Головнокомадувачем генералом Валерієм Залужним;
- єдність та спільна робота командування ЗСУ з керівництвом Міністерства Оборони і, особисто, з Міністром Олексієм Резніковим та керівництвом Міністерства Закордонних Справ на чолі з Міністром Дмитром Кулебою;
- допомога наших союзників і партнерів на дипломатичному фронті та у забезпеченні наших Армії та Флоту зброєю, боєприпасами, бойовою технікою, іншими необхідними засобами;
- висока мобілізаційна готовність сотень тисяч патріотів України та їх мотивація і розуміння, що Війна з Росією триває вже вісім років… і як наслідок, душевний спокій всіх, хто зі зброєю у руках, або в інший спосіб, займався, займається і буде займатися утилізацією московських задрипанців-окупантів;
- також, вражає єдність у думках і діях всіх, кому не все одно… як писав, нещодавно, один мій Друг – мер Форпоста України: «Коли вороги полізуть – ми їх будемо вбивати…»
У нас, українців, є багато недоліків…
Але 30 років Незалежності нашої Держави, Революції та Війна кують з нашого народу міцний національний моноліт…
Саме тому, у цих запорєбрікових виродків немає ніяких шансів перемогти нас.
Брати і Сестри! Все буде Україна!
Смерть ворогам!
Джерело: блог Дмитра Яроша