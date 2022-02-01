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    Думки вголос

    Годі боятися! У росіян немає жодного шансу перемогти нас

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

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    Українська армія має високий мобілізаційний ресурс - Годі боятися! У росіян немає жодного шансу перемогти нас
    Українська армія має високий мобілізаційний ресурс
    фото: zsu.gov.ua

    30 років Незалежності, Революції та Війна кують з нашого народу міцний національний моноліт

    У ситуації невизначеності (бути чи не бути ерефівському широкомасштабному наступу) та при низькому рівні довіри українського народу до владних інституцій, найбільше надихає декілька найважливіших, як на мене, речей:

    • цілковита підтримка українцями своїх Збройних Сил;
    • системна, розрахована на перспективу, діяльність командування ЗСУ на чолі з Головнокомадувачем генералом Валерієм Залужним;
    • єдність та спільна робота командування ЗСУ з керівництвом Міністерства Оборони і, особисто, з Міністром Олексієм Резніковим та керівництвом Міністерства Закордонних Справ на чолі з Міністром Дмитром Кулебою;
    • допомога наших союзників і партнерів на дипломатичному фронті та у забезпеченні наших Армії та Флоту зброєю, боєприпасами, бойовою технікою, іншими необхідними засобами;
    • висока мобілізаційна готовність сотень тисяч патріотів України та їх мотивація і розуміння, що Війна з Росією триває вже вісім років… і як наслідок, душевний спокій всіх, хто зі зброєю у руках, або в інший спосіб, займався, займається і буде займатися утилізацією московських задрипанців-окупантів;
    • також, вражає єдність у думках і діях всіх, кому не все одно… як писав, нещодавно, один мій Друг – мер Форпоста України: «Коли вороги полізуть – ми їх будемо вбивати…»

    У нас, українців, є багато недоліків…

    Але 30 років Незалежності нашої Держави, Революції та Війна кують з нашого народу міцний національний моноліт…

    Саме тому, у цих запорєбрікових виродків немає ніяких шансів перемогти нас.

    Брати і Сестри! Все буде Україна!

    Смерть ворогам!

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    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗСУ війна Україна
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    Годі боятися! У росіян немає жодного шансу перемогти нас