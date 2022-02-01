Годі боятися! У росіян немає жодного шансу перемогти нас

30 років Незалежності, Революції та Війна кують з нашого народу міцний національний моноліт

У ситуації невизначеності (бути чи не бути ерефівському широкомасштабному наступу) та при низькому рівні довіри українського народу до владних інституцій, найбільше надихає декілька найважливіших, як на мене, речей:

цілковита підтримка українцями своїх Збройних Сил;

системна, розрахована на перспективу, діяльність командування ЗСУ на чолі з Головнокомадувачем генералом Валерієм Залужним;

єдність та спільна робота командування ЗСУ з керівництвом Міністерства Оборони і, особисто, з Міністром Олексієм Резніковим та керівництвом Міністерства Закордонних Справ на чолі з Міністром Дмитром Кулебою;

допомога наших союзників і партнерів на дипломатичному фронті та у забезпеченні наших Армії та Флоту зброєю, боєприпасами, бойовою технікою, іншими необхідними засобами;

висока мобілізаційна готовність сотень тисяч патріотів України та їх мотивація і розуміння, що Війна з Росією триває вже вісім років… і як наслідок, душевний спокій всіх, хто зі зброєю у руках, або в інший спосіб, займався, займається і буде займатися утилізацією московських задрипанців-окупантів;

також, вражає єдність у думках і діях всіх, кому не все одно… як писав, нещодавно, один мій Друг – мер Форпоста України: «Коли вороги полізуть – ми їх будемо вбивати…»

У нас, українців, є багато недоліків…

Але 30 років Незалежності нашої Держави, Революції та Війна кують з нашого народу міцний національний моноліт…

Саме тому, у цих запорєбрікових виродків немає ніяких шансів перемогти нас.

Брати і Сестри! Все буде Україна!

Смерть ворогам!

Джерело: блог Дмитра Яроша

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