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    Думки вголос

    Пам’янете моє слово: Наступним президентом «недоімперії» стане Кадиров

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

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    &laquo;Така ваша нелегка імперська доля&raquo; - Пам’янете моє слово: Наступним президентом «недоімперії» стане Кадиров
    «Така ваша нелегка імперська доля»

    Ось такі реалії Московщини...

    Якщо Російська Федерація не розвалиться у найближчі 5 років (а до того йде), наступним президентом недоімперії стане Рамзан Кадиров…

    Вже зараз Москва платить данину клану Кадирова; вже зараз іспити на імперські «спецназівські берети» перетворюються у мордобої російських вояків з кадировцями (не гребують і «легендарними» генералами); вже зараз кадирівці контролюють Москву і Санкт-Петербург; вже зараз «русскіє люді» цілують чоботи і лижуть дупи кадирівцям… Вєлікороси!

    Такі реалії Московщини.

    «І чим далі у ліс, тим товстіші партизани»…

    Хріново вам, «русскіє люді»… То ви під монголами, то під татарами, то під Реччю Посполитою, то під німцями, то під Джугашвілі, то під недоумком Путіним… Така ваша нелегка імперська доля.

    Але, буде ще гірше: Кадиров вас всіх перетворить на «свиней». Врешті, він вже це робить…

    Пам’янете моє слово.

    Бо ваша недолуга імперія, не зважаючи на ядерну дубинку і можливий прихід нового «месії», все-одно приречена…

    Вам – хана.

    P.S. А Україна є і буде Державою.

    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим Рамзан Кадиров
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    Пам’янете моє слово: Наступним президентом «недоімперії» стане Кадиров