Франція вивчає діяльність російських пропагандистів, яких вже витурила Німеччина

Мовлення Russia Today у Франції під питанням?

Французький медіарегулятор Arcom почав розслідування щодо подання інформації російським телеканалом RT France. Про це інформує сайт RT із посиланням на французький журнал Challenges.

«Кілька асоціацій повідомили про недогляди у висвітленні криз, зокрема таких як виступи «жовтих жилетів» або ситуація в Сирії та Центральноафриканській Республіці», – йдеться в повідомленні.

Телеканал запросив в регулятора роз’яснення, але відповіді не отримав.

Керівник RT France Ксенія Фьодорова заявила, що це спланована акція, адже інформація про перевірку зʼявилася наступного дня після заборони мовлення RT у Німеччині.

Новий медіарегулятор у Франції, Arcom, розпочав роботу у січні цього року, пише Digital TV Europe. Повна назва Autorité de regulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Виник орган з регулювання аудіовізуальних та цифрових комунікацій після того, як об'єдналися Вища аудіовізуальна Рада Франції (Conseil supérieur de l'audiovisuel — CSA) та Вищий орган з поширення творів та захисту прав в інтернеті (Hadopi).

Його очолює колегія з дев'яти осіб із шестирічним терміном повноважень.

Нагадаємо, 2 лютого стало відомо, що Німецька комісія з ліцензування та нагляду заборонила мовлення у ФРН російського пропагандистського телеканала Russia Today (RT DE). Головна редакторка RT Маргарита Симоньян відреагувала на рішення німецької комісії, назвавши його «повною нісенітницею». Симоньян запропонувала Роскомнагляду заборонити Deutsche Welle.

І вже 3 лютого у відповідь на заборону мовлення у ФРН російського пропагандистського телеканалу Russia Today (RT DE), міністерство закордонних справ Росії заборонило роботу німецького державного телеканалу Deutsche Welle.

Зазначається, що Росія позбавить акредитації всіх співробітників російського бюро Deutsche Welle, кореспондентський пункт буде закрито, супутникове та інше мовлення припинено, а також буде ініційовано процедуру визнання компанії іноземним агентом. Крім того, співробітникам DW заборонять в’їзд до Росії. У міністерстві наголошують, що це лише перший етап реакції РФ.

У грудні 2021 року YouTube видалив новий канал російських пропагандистів.

У вересні Google забанив російських пропагандистів у Німеччині. Росія відповіла істерикою та погрозами.

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