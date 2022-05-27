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  4. Зеленський розповів, скільки Росія вже використала ракет проти України
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    Політика

    Зеленський розповів, скільки Росія вже використала ракет проти України

    Зеленський: &laquo;За час від 24 лютого цього року російська армія застосувала проти України вже 2400 різних ракет&raquo; - Зеленський розповів, скільки Росія вже використала ракет проти України
    Зеленський: «За час від 24 лютого цього року російська армія застосувала проти України вже 2400 різних ракет»
    фото скріншот відео

    Упродовж трьох місяців повномасштабної війни російські бойові літаки понад три тисячі разів з’являлися в українському небі

    Від початку повномасштабної війни Російська Федерація вже використала проти України 2400 ракет різних видів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу в індонезійському аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia, пише пресслужба глави держави.

    «За час від 24 лютого цього року російська армія застосувала проти України вже 2400 різних ракет. Абсолютна більшість – по цивільній інфраструктурі, по підприємствах, по складах, зокрема по складах із продовольством, по житлових будинках, по залізниці», – сказав глава держави.

    За словами Зеленського, упродовж трьох місяців повномасштабної війни російські бойові літаки понад три тисячі разів з’являлися в українському небі.

    Він також поінформував, що зруйновано більше 600 закладів охорони здоров’я, майже 2000 освітніх об’єктів. Окрім того, президент зазначив, що в різних регіонах України внаслідок бойових дій пошкоджено десятки релігійних об’єктів.

    Нагадаємо, президент зробив тривожний прогноз на найближчі тижні війни в Україні.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський розповів, скільки Росія вже використала ракет проти України