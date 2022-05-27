Зеленський розповів, скільки Росія вже використала ракет проти України

Зеленський: «За час від 24 лютого цього року російська армія застосувала проти України вже 2400 різних ракет»

Упродовж трьох місяців повномасштабної війни російські бойові літаки понад три тисячі разів з’являлися в українському небі

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація вже використала проти України 2400 ракет різних видів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу в індонезійському аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia, пише пресслужба глави держави.

«За час від 24 лютого цього року російська армія застосувала проти України вже 2400 різних ракет. Абсолютна більшість – по цивільній інфраструктурі, по підприємствах, по складах, зокрема по складах із продовольством, по житлових будинках, по залізниці», – сказав глава держави.

За словами Зеленського, упродовж трьох місяців повномасштабної війни російські бойові літаки понад три тисячі разів з’являлися в українському небі.

Він також поінформував, що зруйновано більше 600 закладів охорони здоров’я, майже 2000 освітніх об’єктів. Окрім того, президент зазначив, що в різних регіонах України внаслідок бойових дій пошкоджено десятки релігійних об’єктів.

Нагадаємо, президент зробив тривожний прогноз на найближчі тижні війни в Україні.