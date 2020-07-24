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    Думки вголос

    Плисти за течією, це - принизити Україну! Ще повоюємо!..

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Головне - захистити Державу, перемогти зовнішніх та внутрішніх ворогів - Плисти за течією, це - принизити Україну! Ще повоюємо!..
    Головне - захистити Державу, перемогти зовнішніх та внутрішніх ворогів
    galinfo

    Вважав і вважаю - єдиним порятунком для Держави має бути об’єднання всіх державницьких сил

    Вже декілька тижнів проводжу зустрічі та консультації з «Людьми Війни», які належать до різних державницьких партійних та громадських середовищ стосовно витворення єдиної об’єднавчої платформи...

    Зустрічаюсь з Братами по зброї та тими, хто сьомий рік підтримує Армію, Добровольців, бере активну участь у нашій Війні за Незалежність. Зараз вони - хтось на передовій, хтось - є членами партій та громадських організацій, хтось - у всьому розчарований, хтось - революційно заангажований, комусь - «все по цимбалах»... Час іде.

    У країні безлад. Системний Хаос поволі опановує всі ділянки суспільно-політичного життя, пацифізм вже став «трендом», «перестати стріляти» - головною тезою владних і опозиційних політиків, бо ВОНИ дуже «втомились» від Війни за Незалежність...

    Розумію, що плисти за течією, це - принизити Україну. Відійти від боротьби за Державність - дезертирувати. Розраховувати на інших - позбавити своїх онуків перспективи жити у вільній та заможній Державі.

    Чесно скажу: сил і енергії вже не так багато як хотілося б... але «пороху у порохівницях» (йдеться не про Петра Порошенка) ще трохи лишилося.
    Отже, ще повоюємо!

    Головне - захистити Державу, перемогти зовнішніх та внутрішніх ворогів. Наблизити мою Країну до Свободи, Справедливості, Добробуту...

    Щоб конкретизувати, скажу, що вважав і вважаю - єдиним порятунком для Держави має бути об’єднання всіх державницьких сил.

    Говорю зі всіма: «Європейською Солідарністю», «Національним Корпусом», «Свободою», «Голосом», «Пропозицією» тощо, Рухом опору капітуляції, дуже різними громадськими, ветеранськими та волонтерськими спільнотами, деякими представниками влади і партії «Слуга народу»...

    Тільки об’єднаними силами, як на Майдані, ми зможемо зупинити московський наступ, перейти у контратаку та здобути ворожі позиції.

    Переконаний, що спроби кремлівського реваншу не пройдуть, окуповані території Донбасу і Криму ми повернемо, безлад і хаос всередині Держави ми нейтралізуємо...

    Як би хріново нам, українцям, не було - ми все подолаємо.

    Все буде Україна!

    P.S. Дасть Бог, у найближчі тижні, консультації та перемовини по творенню державницької об’єднавчої платформи для всіх патріотів, у тому числі, ветеранів і волонтерів перейдуть у конкретну площину...

    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    незалежність Україна окуповані території
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