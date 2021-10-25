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    Думки вголос

    Ситуація на кордоні з Білоруссю. Поляки мали відкривати вогонь на враження

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
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    Європа нарешті має згадати свій войовничий дух, інакше програє кремлівській агресії - Ситуація на кордоні з Білоруссю. Поляки мали відкривати вогонь на враження
    Європа нарешті має згадати свій войовничий дух, інакше програє кремлівській агресії
    фото з відкритих джерел

    Путін посилює тиск на Європу. Аби протистояти йому, вже недостатньо просто висловлювати «стурбованість»

    Йде інформація про регулярні спроби проривів польсько-білоруського кордону представниками азійсько-африканських територій…

    Тільки за один день травмовано 2-х польських прикордонників. До того ж, додається «газовий» шантаж і активна діяльність всередині європейських держав, інфільтрованої кремлівськими спецслужбами, агентури (часто на найвищих рівнях влади).

    Путінська Ерефія посилює свій тиск на Європу і протиставити їм треба не мультикультуралізм та політкоректність, а віковічну енергію войовничої християнської Європи, яка, врешті, створила цей сучасний Світ…

    Якщо «приземлитися», то поляки у відповідь на агресію Путіна та його маріонетки Лукашенка, просто, мали б відкривати вогонь на враження… Інакше штучну хвилю інспірованої незаконної міграції європейським країнам не стримати…

    Україна має бути максимально солідарною з Польщею!

    Наше, Украінське, майбутнєу творенні Балто-Чорноморського військово-політичного союзу…

    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Путін Україна Польша кордон
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    Ситуація на кордоні з Білоруссю. Поляки мали відкривати вогонь на враження