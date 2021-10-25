Ситуація на кордоні з Білоруссю. Поляки мали відкривати вогонь на враження

Путін посилює тиск на Європу. Аби протистояти йому, вже недостатньо просто висловлювати «стурбованість»

Йде інформація про регулярні спроби проривів польсько-білоруського кордону представниками азійсько-африканських територій…

Тільки за один день травмовано 2-х польських прикордонників. До того ж, додається «газовий» шантаж і активна діяльність всередині європейських держав, інфільтрованої кремлівськими спецслужбами, агентури (часто на найвищих рівнях влади).

Путінська Ерефія посилює свій тиск на Європу і протиставити їм треба не мультикультуралізм та політкоректність, а віковічну енергію войовничої християнської Європи, яка, врешті, створила цей сучасний Світ…

Якщо «приземлитися», то поляки у відповідь на агресію Путіна та його маріонетки Лукашенка, просто, мали б відкривати вогонь на враження… Інакше штучну хвилю інспірованої незаконної міграції європейським країнам не стримати…

Україна має бути максимально солідарною з Польщею!

Наше, Украінське, майбутнєу творенні Балто-Чорноморського військово-політичного союзу…

Джерело: блог Дмитра Яроша

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