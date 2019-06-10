У майбутньому парламенті всі патріоти мають об’єднатися для захисту України

Не забуваймо, що Війна триває, а єдність — запорука Перемоги...

Парламентські вибори набирають оберти...

Хочу подякувати своїм побратимам із Всеукраїнського об`єднання «Свобода» за пропозицію балотуватися у першій п’ятірці списку об’єднаних націоналістів.

Сам факт об`єднання в ім‘я України вважаю малою тактичною перемогою, особливо на тлі роз’єднаності інших середовищ.

Переконаний, що українські націоналісти повинні бути представлені у парламенті потужною фракцією, тому закликаю всіх патріотів голосувати за наш націоналістичний список.

Також для мене є дуже важливим, що моя бойова подруга і «донечка» Яна Зінкевич , а також мій Брат Михайло Забродський отримали шанс стати депутатами Верховної Ради від партії «Європейська солідарність». Вітаю їх з цим!

У списку цієї партії йде також багато моїх друзів і побратимів як з Майдану, так із Війни. Всі вони гідні бути депутатами.

Вважаю, що стратегічно важливим є, під час виборчої компанії, не допустити взаємної ворожнечі та поборювання між українськими політичними силами, від яких наші вороги тільки б тішилися і потирали руки.

У майбутньому парламенті всі патріоти України мають об’єднатися для захисту державного суверенітету, відновлення територіальної цілісності Держави та Перемоги над Московською імперією. Саме це буде головним завданням кожного українського депутата у Верховній Раді.

Ну, й не забуваймо, що Війна триває, а єдність — запорука Перемоги...

Разом переможемо!

Україна понад усе!