Зеленський у зовнішній політиці перетворився на запеклого «порохобота»

Дмитро Ярош Народний депутат 8 скликання

Дмитро Ярош

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виконання, так званих, Мінських угод - це зрада Національних інтересів України

Нам, українцям, потрібен свій шлях до Перемоги, утвердження нашої державності та суб’єктності у міжнародній політиці

Згідно інформації з різних джерел, у Кремлі існує план ліквідації Держави Україна до 2024-го року.

У зв’язку з цим, вважаю, що однією із найбільших проблем є те, що Зеленський, у зовнішній політиці, став запеклим «порохоботом»...

Мінські угоди - це шлях в нікуди, точніше, до знищення української державності. Саме тому, Путін так системно і послідовно домагається їх повної реалізації.

Виконання, так званих, Мінських угод - це зрада Національних інтересів України.

Альтернатива:

розрахунок не на «гнилу цвіль Європ», а на власні сили українського народу;

швидке та результативне реформування сектору національної безпеки та оборони; створення дієвої системи асиметричного захисту України від зовнішніх та внутрішніх загроз;

максимальний економічний розвиток України;

нейтралізація колобораційних промосковських сил в тилу (політика, інформація, економіка, духовна і культурна сфери тощо);

активізація бойових дій на Сході, з чіткою ціллю: нанесення максимальних втрат ворогу, примушуючи його до миру на українських умовах;

реалізація якісно нової геополітичної візіЇ України - Балто-Чорноморського союзу...

Цей перелік не претендує на всеохопність і єдиноправильність... але однозначним є те, що граючи по правилах віковічного ворога, ми втратимо Державу.

Нам, українцям, потрібен свій шлях до Перемоги, утвердження нашої державності та суб’єктності у міжнародній політиці.

Досягти ж цих цілей можна, тільки маючи єдність між владою та суспільством, чітко визначивши національну ідеологію державотворення, розробивши і реалізувавши концепцію та програму дій по відвоюванню окупованих територій і завоюванню свого «місця під сонцем» у сучасному світі.

Українська Реконкіста гряде!

Джерело: блог Дмитра Яроша

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