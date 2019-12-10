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    Думки вголос

    Зеленський у зовнішній політиці перетворився на запеклого «порохобота»

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Виконання, так званих, Мінських угод - це зрада Національних інтересів України - Зеленський у зовнішній політиці перетворився на запеклого «порохобота»
    Виконання, так званих, Мінських угод - це зрада Національних інтересів України

    Нам, українцям, потрібен свій шлях до Перемоги, утвердження нашої державності та суб’єктності у міжнародній політиці

    Згідно інформації з різних джерел, у Кремлі існує план ліквідації Держави Україна до 2024-го року.

    У зв’язку з цим, вважаю, що однією із найбільших проблем є те, що Зеленський, у зовнішній політиці, став запеклим «порохоботом»...

    Мінські угоди - це шлях в нікуди, точніше, до знищення української державності. Саме тому, Путін так системно і послідовно домагається їх повної реалізації.

    Виконання, так званих, Мінських угод - це зрада Національних інтересів України.

    Альтернатива:

    • розрахунок не на «гнилу цвіль Європ», а на власні сили українського народу;
    • швидке та результативне реформування сектору національної безпеки та оборони; створення дієвої системи асиметричного захисту України від зовнішніх та внутрішніх загроз;
    • максимальний економічний розвиток України;
    • нейтралізація колобораційних промосковських сил в тилу (політика, інформація, економіка, духовна і культурна сфери тощо);
    • активізація бойових дій на Сході, з чіткою ціллю: нанесення максимальних втрат ворогу, примушуючи його до миру на українських умовах;
    • реалізація якісно нової геополітичної візіЇ України - Балто-Чорноморського союзу...

    Цей перелік не претендує на всеохопність і єдиноправильність... але однозначним є те, що граючи по правилах віковічного ворога, ми втратимо Державу.

    Нам, українцям, потрібен свій шлях до Перемоги, утвердження нашої державності та суб’єктності у міжнародній політиці.

    Досягти ж цих цілей можна, тільки маючи єдність між владою та суспільством, чітко визначивши національну ідеологію державотворення, розробивши і реалізувавши концепцію та програму дій по відвоюванню окупованих територій і завоюванню свого «місця під сонцем» у сучасному світі.

    Українська Реконкіста гряде!

    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Мінські угоди Путін Володимир Зеленський
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