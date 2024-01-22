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Україна закриє кордони для всього російського транспорту на 50 років

Катерина Іванова
glavcom.ua
Україна закриє кордони для всього російського транспорту на 50 років
Пропозиції щодо повного закриття сполучення будуть розроблені у десятиденний строк відповідно до закону «Про санкції»
фото: shutterstock

Кабмін анонсував проєкт багаторічних санкцій проти транспортного сектору Росії

Кабінет міністрів України внесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування строком на 50 років таких секторальних спеціальних економічних санкцій, як заборона будь-якого транспортного сполучення з Росією: автомобільного, залізничного, авіаційного та суднохідного. Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Кабінету міністрів.

Документом буде передбачена:

  • заборона прямого повітряного сполучення з Україною, а також використання повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, для всіх видів прямих і транзитних польотів повітряних суден, власниками (експлуатантами) яких є юридичні особи - резиденти РФ;
  • заборона в’їзду в Україну автотранспортних засобів (автобусів, вантажних автомобілів), зареєстрованих на території РФ;
  • заборона ввезення на митну територію України в усіх митних режимах залізничного рухомого складу (вагонів усіх видів, локомотивів) для осіб, пов’язаних з державою-агресором, а також рухомого складу, що взятий на облік залізницями РФ. 

Також передбачена заборона плавання у внутрішніх водах України та заходження до морських портів України:

  • суден під прапором Російської Федерації;
  • суден, власником/судновласником яких є громадяни РФ, юридичні особи, які зареєстровані на території Російської Федерації, юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками, членами чи учасниками (акціонерами) яких є громадяни РФ фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано санкції;
  • суден, що здійснювали заходження до портів, розташованих на тимчасово окупованих територіях України;
  • суден, що перебувають під наглядом установи "Російський морський регістр судноплавства" (Russian Maritime Register of Shipping’s) та установи "Російський річковий регістр" (Russian River Register).

Україна не визнаватиме документів моряків, видані Росією на окупованих територіях, і заборонить працювати на українських суднах громадянам Росії.

Як зазначається у розпорядженні, після набрання чинності рішенням Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій, МЗС має поінформувати компетентні органи світових держав про застосування обмежувальних заходів і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів (санкцій).

Bloomberg розповів, коли ЄС хоче затвердити новий пакет санкцій проти Росії.

Нагадуємо, Кулеба пояснив, як можна використати заморожені активи РФ.

Читайте також: Кремлівська агресія продовжує дорого обходитись росіянам.

Теги: санкції плавання агресія РНБО Кабмін росія

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