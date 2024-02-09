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Олексій Гончаренко Народний депутат

Перше уявлення про інтервʼю Такера та Путіна

glavcom.ua
Президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону
скріншот з відео

Російський диктатор сюрпризів не подарував

Давайте подумаєм, як це вплине на Україну.

  1. Чи погано, що відбулось це інтервʼю? Так. Буде дуже багато переглядів. І багато людей можуть повірити путіну.
  2. Чи дійсно подивляться 500 млн людей це інтервʼю? Сумніваюсь. Не потрібно перебільшувати зацікавленість людей. Дві години старенький маленький чоловік розповідає про Богдана Хмельницького та «рез-є попи». В нинішній час увага людей розсіюється. І вони рідко можуть фокусуватись на чомусь цілі дві години. Звісно будуть вирізки. Тік-токи. І так далі. Але це вже все було.
  3. Чи вплине це на підтримку України? Ні. Навпаки. Скоріш за все це підштовхне бути більш проактивним політиків та еліти в США й добитись виділення грошей.
  4. Зеленському треба давати інтервʼю Карлсону. Нажаль наш хід другий. Але треба давати. І треба гарно підготуватись. У принципі питання можна спрогнозувати. Йому потрібно мати чіткі відповіді. Особливо (!) про церкву.
  5. Такер Карлсон – представник слабкої Америки. Такі люди там є. Їх вистачає. Але в більшості своїй США – це наддержава. Світовий гегемон. І вони стали ними і продовжують бути ними не тому що здавали інтереси своєї країни маленьким диктаторам.
  6. Основний хід в інтервʼю був зроблений на листах Хмельницького. Смішно. Десь в той же час в США британці засновують таке місто, як Бостон. Взагалі апеляція до історії не діє на американців. На європейців – можливо. Але на американців – ні.

Ну і уявіть собі людину, яка в серйоз сидить і перечитує листи Богдана Хмельницького і машить ними в 2024-му році і каже, що ось тому треба війна. Ну дурень же. Реально.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: інтерв'ю путін пропаганда

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