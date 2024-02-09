Перше уявлення про інтервʼю Такера та Путіна

Російський диктатор сюрпризів не подарував

Давайте подумаєм, як це вплине на Україну.

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Чи погано, що відбулось це інтервʼю? Так. Буде дуже багато переглядів. І багато людей можуть повірити путіну. Чи дійсно подивляться 500 млн людей це інтервʼю? Сумніваюсь. Не потрібно перебільшувати зацікавленість людей. Дві години старенький маленький чоловік розповідає про Богдана Хмельницького та «рез-є попи». В нинішній час увага людей розсіюється. І вони рідко можуть фокусуватись на чомусь цілі дві години. Звісно будуть вирізки. Тік-токи. І так далі. Але це вже все було. Чи вплине це на підтримку України? Ні. Навпаки. Скоріш за все це підштовхне бути більш проактивним політиків та еліти в США й добитись виділення грошей. Зеленському треба давати інтервʼю Карлсону. Нажаль наш хід другий. Але треба давати. І треба гарно підготуватись. У принципі питання можна спрогнозувати. Йому потрібно мати чіткі відповіді. Особливо (!) про церкву. Такер Карлсон – представник слабкої Америки. Такі люди там є. Їх вистачає. Але в більшості своїй США – це наддержава. Світовий гегемон. І вони стали ними і продовжують бути ними не тому що здавали інтереси своєї країни маленьким диктаторам. Основний хід в інтервʼю був зроблений на листах Хмельницького. Смішно. Десь в той же час в США британці засновують таке місто, як Бостон. Взагалі апеляція до історії не діє на американців. На європейців – можливо. Але на американців – ні.

Ну і уявіть собі людину, яка в серйоз сидить і перечитує листи Богдана Хмельницького і машить ними в 2024-му році і каже, що ось тому треба війна. Ну дурень же. Реально.