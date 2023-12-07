Декларації чиновників стануть доступними для всіх: НАЗК назвало терміни

Повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено НАЗК після завершення або скасування воєнного стану в Україні

У грудні 2023 року в Україні запрацює публічний доступ до Реєстру декларацій. Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Так, наразі агентство вилучає з декларацій у публічній частині Єдиного державного реєстру інформацію щодо декларантів, які займаються захистом нашої держави, та членів їхніх сімей. Не пізніше 10 грудня ця робота завершиться і буде забезпечено відкритий цілодобовий доступ до Реєстру з урахуванням заходів безпеки, визначених п. п. 2-11 Прикінцевих положень Закону України «Про запобігання корупції».

«Звертаємо увагу декларантів та ініціаторів внесення подань про вилучення декларацій із публічної частини Реєстру, що залишилося обмаль часу для подання до НАЗК відповідного подання до відкриття Реєстру», – зазначили в НАЗК.

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При цьому ініціатором вилучення декларацій, поданих суб'єктами декларування, мобілізованих до лав ЗСУ, є Генеральний штаб України. В агентстві нагадали, що на підставі подань із відкритого доступу можуть прибрати не тільки декларації, а й повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подані за всі періоди. Усі документи, які є в Реєстрі і щодо яких на підставі подань уже застосовано заходи захисту, автоматично закриваються.

Вилучення документів із публічної частини Реєстру декларацій здійснюватиметься НАЗК за поданнями ініціаторів і після 10 грудня аж до дати завершення або скасування воєнного стану в нашій країні. Але в певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі.

«Повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено НАЗК після завершення або скасування воєнного стану в Україні», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні Верховна Рада схвалила законопроєкт про електронне декларування з правкою президента Зеленського.

У жовтні президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає повернення та відкриття електронних декларацій.