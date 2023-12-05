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Лідер Сенату США призначив голосування щодо допомоги Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Лідер Сенату США призначив голосування щодо допомоги Україні
Лідер більшості в американському Сенаті демократ Чак Шумер
фото з відкритих джерел

Голосування має відбутися цього тижня

Лідер більшості в Сенаті Сполучених Штатів Чак Шумер скликав перше процедурне голосування за законопроєкт, запропонований Джо Байденом, про виділення $106 мільярдів, у тому числі для України та Ізраїлю. Про це повідомляє The Hill.

Голосування має відбутися цього тижня. Шумер зазначив, що необхідність ухвалення допомоги Україні диктується тим, що в неї закінчуються ресурси для продовження протидії російському вторгненню.

«Я закликаю кожного сенатора подумати, де ми є в цей історичний момент. Національна безпека Америки стоїть на кону в усьому світі – у Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні, – заявив Шумер, виступаючи в понеділок. – (Додаткова допомога – ред.) може визначити траєкторію розвитку демократії на довгі роки. Ми переживаємо історичний момент», – зазначив Шумер.

Республіканці заявили, що голосуватимуть проти розгляду цього законопроєкту, якщо до нього не буде додано важливі для них положення про посилення прикордонного контролю на півдні США. У такому разі документ не буде ухвалений у Палаті представників, де республіканці становлять більшість.

За словами сенатора-демократа Кріса Мерфі, «республіканці хочуть, аби ми проковтнули їхні найскладніші пропозиції, і не зацікавлені в тому, щоб сісти за стіл переговорів і вирішити це питання».

Як відомо, президент України Володимир Зеленський збирається звернутися до американських сенаторів у вівторок через зашифровану відеоконференцію. Розмова відбудеться на секретному брифінгу. 

Як повідомлялося, попри те, що схвалення Конгресом Сполучених Штатів Америки допомоги Україні на 2024 рік відкладається, щонайменше до літа Збройні сили будуть забезпечені зброєю.  

Нагадаємо, що в США точаться дебати між республіканцями та демакратами щодо схвалення нової допомоги для України. Перші вимагають поєднати це питання з вирішенням внутрішньополітичної проблеми на кордоні з Мексикою.

Раніше The Washington Post писало, що більша частина військової допомоги США для України витрачається безпосередньо у Сполучених Штатах. Кошти, які законодавці схвалюють для озброєння України, використовуються в США для створення нової зброї або заміни зброї, відправленої до Києва з американських запасів.

До слова, Сполучені Штати Америки не зможуть постачати Україні нову зброю, якщо Конгрес не виділить кошти для цих постачань. 

Теги: безпека дебати озброєння президент Володимир Зеленський

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