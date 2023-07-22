Чому жителі Куп’янська не ховаються під час повітряної тривоги: глава військової адміністрації дав відповідь

«До нас долітає усе, що є на озброєнні країни-терориста»

Жителі Куп’янська не ховаються під час повітряної тривоги, адже прильоти випереджають сигнали тривоги. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» голова Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

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Як зазначає глава військової адміністрації, Куп’янськ перебуває за 8-9 км від фронту, натомість той же Слов’янськ чи Краматорськ – за понад 30 км.

«Сигнали тривоги є, сирени працюють у кожному населеному пункті Куп’янської громади, вони під’єднані до Харківської області. На жаль, швидкість прильоту боєприпасу тут набагато більша, ніж у Києві чи інших населених пунктах далі від лінії фронту, де зазвичай спочатку спрацьовує сирена, а потім стається приліт. У нас сирена спрацьовує на все, окрім прильотів з близької відстані безпосередньо по Куп’янську», – пояснює Беседін.

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Очільник Куп’янська повідомив, що на території громади є 47 укриттів цивільного захисту протирадіаційного типу та 37 найпростіших укриттів.

«Наша комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про заборону закривати будь-які підвальні приміщення. Вони повинні бути відкритими у всіх багатоповерхівках. Ми працюємо, аби усі ці укриття були більш-менш обладнані. Щоби там були генератори, пічки-буржуйки взимку, ліжка, матраци, powerbank, ліхтарики», ­– розповів Беседін.

Голова Куп’янської міської військової адміністрації каже, практично жодне укриття, і протирадіаційне також, не допоможе врятуватися від ракети. «Ми насамперед кажемо про захист від уламків. Від них найпростіше укриття може захистити, це звичайний підвал. Ми, Куп’янська міська військова адміністрація, управління, відділи Куп'янської міської ради, розташовуємося у підвальному приміщенні», – пояснив він.

За словами Беседіна, через постійні обстріли мешканці Куп’янська мають притуплене відчуття самозбереження.

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«Коли починається обстріл, люди ховаються. А якщо звучить сирена, то я, чесно кажучи, не бачив жодної людини, яка би ховалася у підвалі, чи іншому укритті. На жаль, відчуття самозбереження десь притуплене вже через постійні обстріли і близькість до лінії фронту», – зауважив голова Куп’янської міської військової адміністрації.

Беседін каже, наразі основна потреба місцевих мешканців – це засоби гігієни та побутова хімія. І ж через спеку цього потрібно якнайбільше.

«Якщо ми кажемо про харчові набори, то громада забезпечена ними на 100%. Якщо ми кажемо про медикаменти, або медичний супровід, то у громаді працює три медичних установи, два денних стаціонари, де первинна ланка працює, люди можуть отримувати консультації фахівців додатково, якщо потребують. Вузькопрофільні фахівці приїжджають, надають допомогу і є безкоштовні ліки у великій кількості», – сказав очільник Куп’янська.

За словами глави військової адміністрації, водопостачання, електропостачання, газопостачання на 98% функціонує належним чином у громаді.

«Проблеми виникають з обстрілами, руйнуваннями. Але наші аварійні бригади дуже швидко, оперативно усе відновлюють. Також є мобільний зв'язок, мобільний інтернет. Зараз уже дійшов провайдер «Старком», який тягне оптоволоконне покриття, тоді ми підключаємо людей до інтернету», – додав Беседін.

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Голова Куп’янської міської військової адміністрації каже, найпроблемнішою частиною залишається лівобережжя Куп’янська, Заоскілля (проміжна залізнична станція Куп'янської дирекції залізничних перевезень Південної залізниці – «Главком»).

«Це район цукрокомбінату, який перебуває ближче до лінії фронту. Та частина міста найбільше обстрілюється ворогом. Там найчастіше є проблеми з електроживленням, водопостачанням, газопостачанням. Але, ще раз повторюся, наші аварійні бригади оперативно ці проблеми вирішують», – сказав Беседін.

Нагадаємо, більшість жителів Куп’янська не хочуть виїжджати з міста, бо хвилюються через своє майно.

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