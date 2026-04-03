Втрати ворога станом на 3 квітня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
РФ з початку війни втратила 11 833 танки
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 230 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 3 квітня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 3 квітня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 3 квітня втратила:

  • особового складу – близько 1 301 260 (+1 230) осіб
  • танків – 11 833 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 340 (+6) од.
  • артилерійських систем – 39 293 (+65) од.
  • РСЗВ – 1 713 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 338 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 214 629 (+1 236) од.
  • крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 86 950 (+177) од.
  • спеціальна техніка – 4 109 (+2) од.
Втрати ворога у війні станом на 3 квітня 2026 року
Нагадаємо, триває 1500-й день повномасштабної війни в Україні.

