Втрати ворога станом на 3 квітня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 230 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 3 квітня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 3 квітня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 3 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 301 260 (+1 230) осіб
- танків – 11 833 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 340 (+6) од.
- артилерійських систем – 39 293 (+65) од.
- РСЗВ – 1 713 (+0) од.
- засоби ППО – 1 338 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 214 629 (+1 236) од.
- крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 86 950 (+177) од.
- спеціальна техніка – 4 109 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1500-й день повномасштабної війни в Україні.
