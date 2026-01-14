5 млн грн збитків. У Вінниці чоловік організував незаконне виготовлення поштових марок

За місцем проживання фігуранта та в орендованих приміщеннях поліцейські вилучили поліграфічне обладнання, матеріали для друку та значні партії готової продукції

У Вінниці 63-річного чоловіка підозрюють в незаконному виготовленні та продажі поштових марок, що завдало «Укрпошті» шкоди на суму понад 5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що виготовлення продукції здійснювалося без будь-яких дозволів правовласника. Протягом кількох місяців чоловік надрукував тисячі маркових аркушів різних номіналів, частина яких вже була реалізована, а решта зберігалась для подальшого збуту.

«Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта та в орендованих приміщеннях поліцейські вилучили поліграфічне обладнання, матеріали для друку та значні партії готової продукції. За результатами експертиз встановлено, що незаконне використання торговельної марки завдало АТ «Укрпошта» матеріальної шкоди на суму понад 5 мільйонів гривень, що відповідно до законодавства відноситься до особливо великого розміру», – йдеться у повідомленні.

13 січня за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури 63-річному жителю обласного центру повідомлено про підозру за ч.3 ст.229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі продовжують встановлювати всі обставини злочину, канали збуту та можливих співучасників незаконної схеми.

