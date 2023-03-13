Українці здатні перемогти Путіна. А як щодо Заходу?
Перемога України означатиме, що Путін та його не зможуть більше загрожувати своїм сусідам
Чергове вторгнення Росії в Україну – це найбільша загроза з часів Другої світової війни не лише для України і Європи, але й для світового порядку.
Страшною для України є ціна путінських воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду. Героїчною є відсіч, яку дали українці під надзвичайним проводом Президента Зеленського. Важливо, що Захід об’єднався навколо безпрецедентних санкцій проти режиму Путіна і задля підтримки України. Втім цього замало.
Потрібен інший підхід. Західні лідери повинні допомогти Україні перемогти та розгромити російські війська. Це – мета.
Перемогти – це означає вигнати кожного російського солдата з окупованих земель України, включно з Кримом.
Замало просто допомогти Україні захистити себе.
Ми повинні допомогти Україні перемогти.
Якщо будемо думати саме в такий спосіб, то прискоримо прийняття рішень про надання систем озброєння й інші засоби, необхідні Україні для перемоги.
Перемога України означатиме, що Путін та його не зможуть більше загрожувати своїм сусідам.
Це означатиме, що (лідер Китаю) Сі двічі подумає, перш ніж вторгнутися в Тайвань.
Це буде велика перемога демократичних сил та потужний удар по Путіну, путінізму та авторитаризму в усьому світі.
Ставки великі. Українці довели, що здатні на це.
Тепер питання до нас – чи здатні ми?
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